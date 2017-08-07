4 золотые медали: успех азербайджанских спортсменов на чемпионате Европы (ФОТО)

7 августа 2017 11:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанские парадзюдоисты успешно выступили на чемпионате Европы, который прошел в Великобритании, сообщили Trend Life в пресс-службе Национального паралимпийского комитета Азербайджана.

На чемпионате Европы по дзюдо среди паралимпийцев азербайджанские спортсмены завоевали четыре золотые, одну серебряную и две бронзовые медали.

Золотые медали завоевали - Ильхам Закиев (+100 кг), Ровшан Сафаров (90 кг), Севда Велиева (52 кг), Ханым Гусейнова (63 кг), "серебро" – Байрам Мустафаев (66 кг), "бронзу" – Рамиль Гасымов (73 кг) и Гусейн Рагимли (81 кг).

(Автор: Джани Бабаева)

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