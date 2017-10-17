В Баку состоится официальная церемония жеребьевки AZFAR Business League по мини-футболу

17 октября 2017 13:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в отеле Pullman, 20 октября в 19:30, состоится официальная церемония жеребьевки AZFAR Business League - ABL Cup 2017/18 по мини-футболу - корпоративном турнире среди азербайджанских компаний. Чемпионат формата и масштаба ABL Cup 2017-2018 проводится в Азербайджане впервые, и пройдет на профессиональных полях компании AZFARGROUP.

Организатор чемпионата ABL Cup 2017/18 компания ASEP (AZFAR SPORT EVENT & PROMOTION) вновь обрадует проведением церемонии на высшем уровне. В ходе «слепой» жеребьевки, участвующие в турнире 32 команды будут распределены на 8 групп. Напомним, что на групповом этапе каждая команда сыграет по 3 матча. По итогам групповых матчей, будет организованна очередная жеребьевка, по результатам которой команды продолжат игры по олимпийской системе. Команды, не попавшие в серию плей-офф, продолжат играть за место в общей таблице чемпионата и определения своего персонального рейтинга. На официальном сайте чемпионата www.abl.az можно будет онлайн наблюдать за результатами жеребьевки, а на следующий день будет опубликовано расписание матчей группового этапа.

Церемония жеребьевки получит широкое освещение на телевидении и в СМИ. На мероприятие приглашены известные личности, представители спорта и шоу бизнеса. В конце официальной части мероприятия для гостей будет организован фуршет из изысканных закусок и десертов подготовленный специально шеф-поваром отеля Pullman. Приятная атмосфера вечера продолжится мелодичными треками ди-джея.

Лицом чемпионата является игрок сборной Азербайджана и команды "Карабах" Ричард Алмейда. Информационная поддержка - Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az, Dsport.az, ATV.

(Автор: Вугар Иманов)

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