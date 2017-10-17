В Баку состоялось награждение деятелей культуры и искусства и работников сферы туризма (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Музейном центре в Баку состоялась торжественная церемония в связи с присвоением группе азербайджанских деятелей культуры, искусства, а также работников сферы туризма почетных званий, которых они были удостоены в соответствии с распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева, сообщает Trend Life со ссылкой на пресс-службу министерства культуры и туризма.

В своем выступлении на мероприятии министр Абульфас Гараев отметил, что государство с большой заботой и вниманием относится к деятелям культуры и искусства. Абульфас Гараев поздравил представителей культуры, искусства и работников сферы туризма, пожелал им дальнейших успехов в деятельности.

Далее министр вручил награжденным удостоверения о присвоении званий и нагрудные знаки.

Удостоенные наград выразили благодарность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за внимание государства к их деятельности.

На мероприятии также были вручены нагрудные знаки министерства культуры и туризма Азербайджана "Почетный работник культуры".

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)