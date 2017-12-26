Скончался композитор Владимир Шаинский - ученик Гара Гараева (ВИДЕО)

На 93 году жизни скончался известный композитор, народный артист России, лауреат Государственной премии СССР Владимир Шаинский, сообщает Trend Life со ссылкой на российские СМИ.

Он был известен как автор множества известных песен для детей. В конце 1940-х-1950-х годах песни, написанные Шаинским, входили в репертуар оркестров Леонида Утесова, Эдди Рознера, Рашида Бейбутова, Ружены Сикоры, Гелены Великановой, Владимира Трошина. Среди его известных произведений - это и опера "Трое против Марабука", и мюзиклы "Путешествие Нильса", "По сказкам и континентам", "Восьмое чудо света". Но наибольшую популярность Шаинскому принесли его песни к мультфильмам и киносказкам. Среди них "Трям, здравствуйте!", "Чебурашка", "Крошка Енот", "Финист, ясный сокол", "Анискин и Фантомас", "Мама для Мамонтёнка", "Антошка" и многие другие. Интересно, что Шаинский также автор песни "Мы начинаем КВН".

Владимир Шаинский родился 12 декабря 1925 года в Киеве. С 1936 года он занимался по классу скрипки в музыкальной школе-десятилетке при Киевской консерватории, однако начавшаяся война прервала учёбу, и в 1941 году семья была эвакуирована в Ташкент. Владимир продолжил музыкальное образование в Ташкентской консерватории, в которой учился вплоть до 1943 года, когда его призвали в РККА. Служил в полку связи в Средней Азии, там же стал писать музыку.

После войны в 1945 году Владимир Шаинский поступил в МГК имени П. И. Чайковского на оркестровый факультет. С 1949 по 1952 год работал в оркестре Леонида Утёсова. Затем преподавал в классе скрипки в музыкальной школе (1952-1954), а в период с 1954 по 1962 годы работал оркестровщиком, композитором, музыкальным руководителем различных эстрадных оркестров.

В 1962 году поступил, а в 1965 году окончил композиторский факультет Бакинской консерватории имени Узеира Гаджибекова (ныне Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли) , где занимался в классе народного артиста СССР Гара Гараева. Жил и работал в Москве до 2000 года.

С 2000 года жил в Израиле, в 2004 году переехал в США в Сан-Диего, где получил вид на жительство. Долгое время жил на две страны, в России и США. С 2013 года проживал постоянно в США. Был болен раком желудка, перенёс несколько операций. Имел два гражданства — Российской Федерации и Израиля.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.