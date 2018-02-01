В Баку показали "Белую смерть" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном театре юного зрителя в Баку состоялся показ спектакля "Ağ ölüm" ("Белая смерть"), сообщает Trend Life.

На вечере ответственный сотрудник Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств Рафиг Аллахвердиев и заслуженный артист, педагог-организатор театра по работе с детьми и подростками Откям Искендеров отметили, что в современном мире наркомания является острой проблемой человечества. Было рассказано о проблеме распространения наркотиков, беспокоящей весь мир, о пагубном воздействии наркотических средств на здоровье человека.

Было отмечено, что спектакль "Ağ ölüm" подготовлен в рамках мероприятий по реализации Госпрограммы по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и наркоманией на 2013-2018 годы.

Спектакль "Ağ ölüm" поставлен на основе произведения Василия Сигарева "Семья вурдалака".

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)

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