В Баку показали "Белую смерть" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном театре юного зрителя в Баку состоялся показ спектакля "Ağ ölüm" ("Белая смерть"), сообщает Trend Life.
На вечере ответственный сотрудник Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств Рафиг Аллахвердиев и заслуженный артист, педагог-организатор театра по работе с детьми и подростками Откям Искендеров отметили, что в современном мире наркомания является острой проблемой человечества. Было рассказано о проблеме распространения наркотиков, беспокоящей весь мир, о пагубном воздействии наркотических средств на здоровье человека.
Было отмечено, что спектакль "Ağ ölüm" подготовлен в рамках мероприятий по реализации Госпрограммы по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и наркоманией на 2013-2018 годы.
Спектакль "Ağ ölüm" поставлен на основе произведения Василия Сигарева "Семья вурдалака".
(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)
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