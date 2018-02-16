В Москве состоялась Открытая жеребьевка «Футбола для дружбы» 2018 (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Накануне в Москве состоялась Открытая жеребьевка Шестого сезона Международной детской социальной программы «Футбол для дружбы», организованной ПАО «Газпром» - официальным партнером соревнований под эгидой FIFA, включая Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России™. Цель программы — вовлечение молодого поколения во всем мире в продвижение среди своих сверстников важнейших гуманитарных ценностей – дружбы, равенства, мира и уважения к различным культурам и национальностям. В 2018 году программа объединила 211 стран и регионов. Финальные мероприятия сезона пройдут в Москве с 8 по 15 июня.

В ходе Открытой жеребьевки были сформированы 32 Международные футбольные Сборные Дружбы, а также определены игровые амплуа для каждого юного футболиста из каждой страны (вратарь, защитник, полузащитник или нападающий). Сборные организованы по принципу «футбола для дружбы» - в одной команде будут играть спортсмены разных национальностей, разного пола и разных физических возможностей. Возраст игроков – 12 лет. Тренировать сборные будет доверено юным тренерам – футболистам 14-16 лет из разных стран. Освещать события будут более 5000 СМИ со всего мира, а также Международный Детский Пресс-Центр «Футбола для Дружбы», состоящий из юных журналистов 12 лет из 211 стран и регионов. По всему миру стартовали национальные отборы участников, которым предстоит стать юными послами мира, дружбы и равенства в своих странах.

В церемонии Жеребьевки приняли участие юные футболисты прошлых сезонов программы «Футбол для дружбы» Захар Бадюк (Россия), Рунжи Чуй (Китай), Хуан Мануэль Пинола Сильвейра (Уругвай), а также представители Международного Детского Пресс-Центра программы Лилия Матсумото (Япония), Ананья Камбой (Индия) и Кристофер Сова Менса (Гана). Ребят в московской студии поприветствовали российская фигуристка, олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Аделина Сотникова и двукратный чемпион России, чемпион Европы по регби на колясках Юрий Каменец, обсудив с юными участниками важность равных возможностей в спорте и жизни. Со словами поддержки программы «Футбол для дружбы» выступили Председатель Совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков, Генеральный секретарь FIFA Фатма Самура, легенда мирового футбола Марко Ван Бастен. Трансляция Жеребьевки велась телевизионными и интернет СМИ в разных странах мира. Полная версия Жеребьевки доступна на официальном Youtube канале «Футбол для Дружбы»: https://www.youtube.com/user/FOOTBALL4FRIENDSHIP.

В рамках финальных мероприятий программы «Футбол для дружбы» в 2018 году в Москве будут организованы: Международный лагерь дружбы, объединяющий спортивную, гуманитарную и образовательную программы для ребят со всего мира; Первый чемпионат мира по футболу для дружбы с участием юных спортсменов разных национальностей, разного пола и разных физических возможностей; Международный детский футбольный Форум с участием юных послов программы, звезд мирового футбола, российских и зарубежных общественных деятелей, журналистов ведущих мировых СМИ. Важной частью программы «Футбол для дружбы» является экологическая миссия – в 2018 году Международные футбольные Сборные Дружбы названы в честь редких и исчезающих видов животных планеты. «Футбол для дружбы» поддерживают ФИФА, УЕФА, Международный Олимпийский Комитет, футбольные федерации разных стран, детские международные благотворительные фонды, знаменитые спортсмены и ведущие футбольные клубы мира.

«Шестой сезон Детской социальной международной программы «Футбол для дружбы» официально открыт. В этом году ее поддерживают 211 стран и регионов! Впервые в истории на одном поле встретятся юные спортсмены из всех уголков мира, где играют в футбол. Очень важно, что проект существует в наши дни, когда люди во всем мире стремятся объединиться вокруг принципов равенства и уважения друг к другу. «Футбол для дружбы» дает эту возможность каждому», — подчеркнул Председатель Совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков.

«Мы рады поддержать уникальную инициативу официального партнера FIFA — компании «Газпром», — сказала Генеральный секретарь FIFA Фатма Самура. — Этот форум — прекрасный пример того, как футбол открывает новые возможности перед девочками и мальчиками самого разного происхождения, и миссия FIFA — активно поддерживать подобные инициативы».

«Участвуя в Международной детской социальной программе Газпрома «Футбол для Дружбы», вы встретите друзей со всего мира и узнаете больше о равенстве и справедливости – ценностях, которые очень важны для FIFA. Финальные мероприятия Шестого сезона пройдут в Москве во время Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России. Надеюсь вас там увидеть и желаю всем успехов», - сказал Марко Ван Бастен.

«Когда вы о чем-то мечтаете, когда у вас есть цель - вы делаете все возможное для ее достижения. Конечно, это требует самоотверженности, приходится многим жертвовать на своем пути. Но когда цель достигнута - это лучшее, что может произойти с вами. Это случилось со мной. Я думаю, что такие замечательные проекты, как «Футбол для дружбы» дают детям возможность испытать жизнь взрослого и достичь своих целей. Желаю всем большой удачи», - обратилась к юным участникам Аделина Сотникова.

«Я счастлив, что все больше детей из разных стран присоединяются к «Футболу для дружбы». Эта программа дала мне возможность найти новых друзей из самых разных уголков мира. Равенство, Мир и Дружба – это главные ценности, о которых мы говорим со сверстниками и со взрослыми. Мы действительно можем изменить мир к лучшему. Я по-настоящему в это верю», - сказал юный посол программы «Футбол для дружбы» Хуан Мануэль Пинола Сильвейра (Уругвай, 12 лет).

Международная детская социальная программа «Футбол для дружбы» реализуется ПАО «Газпром» с 2013 года. Ключевые ценности, продвигаемые участниками программы — дружба, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победа, традиции и честь. Ее участники — юные футболисты (мальчики и девочки, в том числе с инвалидностью), а также юные журналисты, освещающие события «Футбола для дружбы» в рамках Международного детского пресс-центра. За прошедшие пять лет в программе приняли участие более 3,7 тысяч ребят.

В процессе Открытой жеребьевки путем розыгрыша было сформировано 32 Международные футбольные команды Дружбы. Помимо этого, были определены позиции для каждого юного футболиста (вратарь, защитник, полузащитник или нападающий) из 211 стран и регионов в Международной сборной дружбы. После определения ролей для юных футболистов, их тренеры выбраны следующим образом: 19 стран, которые будут представлять юных тренеров, были определены случайным образом по открытой жеребьевке, 11 тренеров – будут выбраны из городов проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, 2 юных тренера будут выбраны из лучших участников прошлых сезонов программы «Футбол для дружбы».

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