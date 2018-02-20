Состоялся первый товарищеский матч футбольной школы AZFAR (ФОТО/ВИДЕО)

Совсем недавно компания АSEP при поддержке Azfar Group дала старт новому проекту, который стал настоящим событием в спортивной жизни нашего города – в Баку открылась детско-юношеская футбольная школа AZFAR.

Это - проект, решающий целый ряд важных задач: приобщение детей к занятию спортом, развитие детского и юношеского футбола, выявление спортивного потенциала и воспитание профессиональных кадров, оздоровление общества.

Такие школы радуют не только детей, но и их родителей – ведь ребенок, увлекающийся спортом, будет расти здоровым как в физическом, так и в нравственно-моральном плане, не попадет в дурную компанию.

Школа AZFAR откроет перед юными спортсменами большие перспективы. Регулярно при поддержке соответствующих структур здесь будут организовываться выездные кемпинги, чемпионаты, международные турниры и соревнования, которые помогут выявить наиболее талантливых подростков с целью их отбора в футбольные академии профессиональных клубов.

Примечательно, что в школе AZFAR предусмотрены секции не только для мальчиков, но и для девочек, а тренировки и занятия проводятся по 6 возрастным категориям для детей в возрасте 4-15 лет.

Доступная цена, введение единого абонемента, удобные способы оплаты также являются немаловажными преимуществами сети школ AZFAR.

Под руководством главного тренера школы Владислава Кадырова на данный момент тренируются несколько групп детей в разных возрастных категориях. Большой интерес к школе, помог за короткие сроки собрать большое количество юных дарований.

Каждый воспитанник футбольной школы Азфар после регистрации получает персональный ID номер, прописанный на специально приготовленном пропуске. Еженедельные родительские собрания позволяют держать родителей в курсе развития способностей ребенка, а также контроль успеваемости детей в школе со стороны тренерского состава.

Уже стартовали первые товарищеские встречи учеников футбольной школы Аzfar с ребятами из других школ и клубов. Первая игра состоялась на поле Аzfar с футбольным клубом Арсенал, где товарищеские матчи провели команды различных возрастных категорий. Матчи получились очень интересными и результативными. Футбольная школа Аzfar планирует систематизировать товарищеские матчи с разными клубами и школами, что положительно повлияет на развитие футбольных навыков, техники, командного духа, спортивной этики и конечно же развитию дружбы между учениками школ и клубов.

Поторопитесь стать частью нашей команды.

Для подробной информации: +99450 295 21 29, +99412 404 73 39

https://www.facebook.com/azfarfootballschool/

http://www.asep.az/az/azfarfootballschool

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