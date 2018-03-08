В Баку прошла интересная акция "Напиши письмо любимой", посвященная 8 марта (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Вы никогда не писали никому никаких писем? Никому и никогда? Никогда не ждали письма, не заглядывал по нескольку раз в день в почтовый ящик в подъезде. Тот, кто никогда не получал обычных писем, не сможет понять того трепетного чувства, с которым затаив дыхание, мы заглядывали в почтовый ящик в надежде найти в нем заветное послание, как нетерпеливо рвем конверт и залпом читаем, пробегая глазами по строчкам, впиваясь в слова, глотая окончания. Бумажные письма хранили! А затем доставали их иногда, перечитывали, гладили руками написанные любимыми людьми буковки и даже нюхали бумагу, пытаясь уловить выветривающийся запах духов. Почерк, зачеркнутые слова, рисунки, подписи – все имело значение, все обо всем говорило…

Кто-то считает, что письма – это пережиток прошлого, и эпоха бумаги скоро вовсе канет в лету. Технический прогресс, интернет и гаджеты, облегчили нам жизнь. Удобно, что твой электронный почтовый ящик почти безразмерен, а с друзьями и близкими можно поговорить по скайпу, хотя они в другой стране, переписываться в социальных сетях. Мы стали больше успевать. Письма летят мгновенно. Всё ускорилось. Мы стали быстрее общаться, быстрее знакомиться. Но нельзя ускорять чувства. Потому что природа человеческая остаётся неизменной. Нельзя быстро любить, быстро дружить, быстро общаться, быстро уважать кого-то и быстро ненавидеть. Можно только быстро работать! На мой взгляд, со времени прекращения написанием писем на бумаге что-то ушло из общения, возможность выразить мысли и чувства не значками-смайликами или уже общепринятыми в смс-сообщениях сокращениями, а полными, наполненными смыслом словами. Если возьмете ручку и бумагу и захотите изложить что-то на бумаге, то вы же не ограничитесь пустым «ок» и т.д.

Традиции написания письма и открыток…И конверты можно красивые подобрать, и бумагу, и марки. Эти вещи тоже многое смогут сказать, тем, кому адресовано письмо, еще до его открытия.

В Баку прошла акция интересная акция "Напиши письмо любимой", посвященная Международному женскому дню 8 марта, организованная Park Bulvar, Azərpoçt и Azərmark, сообщает Trend Life. В ней мог принять участие любой желающий, написав письмо или открытку любимой девушке, супруге, подружке, бабушке, маме, сестре, дочери…

Акция прошла под лозунгом «Пусть ваши слова обретут вечную жизнь на белой бумаге! Вы напишите, мы обязательно доставим!». А доставка адресатам была обеспечена почтальонами сегодня – 8 марта. Пишите письма, посылайте открытки, всегда радуйте своих близких и родных!

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.