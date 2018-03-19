Стартует грандиозный конкурс Azerbaijan Golden Kids Awards, посвященный 100-летию АДР

19 марта 2018 13:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Стартует конкурс Azerbaijan Golden Kids Awards 2018, посвященный 100-летию АДР, сообщили Trend Life организаторы проекта.

В конкурсе могут принять участие дети от 3 до 15 лет. Победители будут определены в различных возрастных категориях по следующим номинациям – "Лучший художник", "Лучший вокалист", "Лучший поп-исполнитель", "Лучшая поп-группа", "Лучшая модель",

"Лучший пианист", "Лучший скрипач", "Лучший хор", "Лучший танцор", "Лучший танцевальный ансамбль", "Лучший актер", "Лучший ведущий", "Лучший шахматист", "Лучший спортсмен", "Лучший гимнаст".

Трое номинантов конкурса будут определены тайным голосованием членов жюри, а затем их постеры распространены в социальных сетях и СМИ в течении апреля-мая месяца.

Церемония награждения и гала-вечер пройдет в Киноцентре "Низами" в Международный день защиты детей 1 июня, где и будут названы победители.

Для участия в конкурсе необходимо отправить CV, фото и видеоролик на адрес azerbaijankidsawards@gmail.com .

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)

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