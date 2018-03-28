В Баку выпустили в небо белые шары в память о жертвах в Кемерово (ВИДЕО, ФОТО)

28 марта 2018 22:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджане с чувством глубокой скорби восприняли известие о пожаре в Кемерово, приведшем к многочисленным человеческим жертвам. В социальных сетях выставлены статусы и под хештегом #чужогогорянебывает, #чужихдетейнебывает, #кемеровомыстобой выражаются глубокие соболезнования родным и близким погибших, пожелания исцеления пострадавшим во время происшествия. К посольству России в Азербайджане идут люди, приносят цветы…

Сегодня бакинцы пришли на Приморский бульвар с белыми шарами, гвоздиками и мягкими игрушками. На площади Азнефть около Государственного флага Азербайджана в память о погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» выпустили в небо сотни белые воздушные шары, олицетворяющие невинные души детей, ставших жертвами кемеровской трагедии.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Сгоревшее здание подлежит сносу. Сегодня в России день национального траура по жертвам трагедии.

(Автор: Вугар Иманов)

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