Владимир Машков назначен новым художественным руководителем "Табакерки"

Художественным руководителем Московского театра Табакова стал народный артист России Владимир Машков, передает РИА Новости.

Возглавлявший МХТ им. Чехова и "Табакерку" народный артист СССР Олег Табаков скончался 12 марта на 83-м году жизни. Он не оставил пожеланий, кого бы хотел видеть во главе своего театра.

Ранее худруком МХТ назначили основателя Студии театрального искусства Сергея Женовача. Он вступит в должность 23 апреля. Возглавить второй театр предложили Машкову, он взял время на размышление.

Московский театр под руководством Олега Табакова, известный как "Табакерка", был основан в 1987 году.

Владимир Машков закончил в 1990 году Школу-студию МХАТ (курс Табакова), и "Табакерка" для него является родным театром. Здесь он поставил три спектакля.

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