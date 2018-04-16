Тотальный диктант в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Бакинском государственном университета (БГУ) прошла международная образовательная акция "Тотальный диктант", организованная при поддержке представительства Россотрудничества в Азербайджане, Русского центра Фонда "Русский мир" при БГУ и Ассоциации преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана.

В Азербайджане "Тотальный диктант" проводится уже в третий раз, в этом году в нем приняли участие 74 человека. Среди них – азербайджанские и иностранные студенты бакинских вузов, учащиеся школ, журналисты. Примечательно, что диктант написал и руководитель образовательных программ Фонда "Русский Мир" Виктор Буянов, который проводит в Баку свой отпуск. Текст диктанта зачитала учитель русского языка и литературы школы № 145 города Баку Ирина Попова.

По данным организаторов ежегодной образовательной акции Фонда "Тотальный диктант", в этот день диктант состоялся более чем на 3000 площадок тысячи населенных пунктов по всему миру. В этом году столицей "Тотального диктанта" был объявлен Владивосток. Здесь текст диктанта представила его автор российская писательница Гузель Яхина.

Узнать о своих результатах участники диктанта смогут через несколько дней на сайте totaldict.ru, после того как все работы будут проверены филологами-русистами.

(Автор: Джани Бабаева)

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