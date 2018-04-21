В Баку отметили 1115-летие Пскова

21 апреля 2018 10:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В школе №27 города Баку в рамках проекта Российского информационно-культурного центра (РИКЦ) "Перекличка городов Азербайджана и России" состоялся тематический урок, посвященный 1115-летию одного из первых городов Руси - Пскова, сообщили Trend Life в пресс-службе РИКЦ.

Обзор географического положения и истории города Псков представила учитель истории Мехрибан Кадашева. Учащиеся, разделившись на команды, подготовили и продемонстрировали тематические презентации – об истории, традиционных ремеслах, известных жителях города. Также учащиеся исполнили песню о Пскове.

На уроке присутствовала координатор образовательных программ РИКЦ, председатель Ассоциации преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана Любовь Якунина.

(Автор: Джани Бабаева)

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