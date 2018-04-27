Древние азербайджанские ковры обретают новую жизнь (ФОТО)

27 апреля 2018 20:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках Государственной программы по охране и развитию коврового искусства в Азербайджане на 2018-2022 годы ОАО "Azərxalça" проводит активную деятельность по выявлению древних азербайджанских ковров, находящихся в различных музеях и частных коллекциях, сообщили Trend Life в пресс-службе "Azərxalça".

"На основе полученных фотографий древних азербайджанских ковров и материалов о них в филиалах "Azərxalça" ткутся различные виды ковров. В частности, в американском музее The Metropolitan Museum of Art среди семи тысяч экспонатов хранятся 45 ворсовых и безворсовых азербайджанских ковров и ковриков для намаза. Эти ценные экспонаты относятся к группам ковроткачества Баку, Иревана, Нахчывана, Карабаха, Газах-Борчалы, Губы, Ширвана и Тебриза. Самые древние азербайджанские ковры датируются 17 веком и были сотканы в Губе и Карабахе. Орнаментальная композиция Иреванского ковра, сотканная в 1797 году, показывает богатую культуру и талант азербайджанского народа. Многие ковры были созданы в 19 веке в основном из шерсти, отличаются друг от друга по размеру и композициями", - говорится в сообщении.

Метрополитен-музей - один из крупнейших и четвёртый по посещаемости художественный музей мира. Расположен в Нью-Йорке.

(Автор: Вугар Иманов)

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