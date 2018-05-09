Азербайджанцы были настоящими героями! – дочери Героя Советского Союза

БАКУ /Trend Life/ - 9 мая исполнился 73 год со дня Великой Победы в Великой Отечественной войне. Годы войны явились самым трудным и в то же время героическим периодом в истории Советского Союза. Долгим и трудным был путь к победе. В едином строю со всеми народами через все испытания к победе прошел и азербайджанский народ. Наши сыны и дочери принимали участие в героических сражениях практически на каждом участке фронта. В это время Азербайджан превратился в один из могучих арсеналов Советской Армии, был главным поставщиком на фронт нефти и нефтепродуктов (свыше 80% общего объема, производимого в СССР). В боевых действиях приняло участие 600.000 азербайджанцев, из которых 300.000 отдали свою жизнь за освобождение СССР и стран Европы от фашистских оккупантов. Подвиг на фронте и беспримерный труд в тылу был высоко оценен государством. Десятки тысяч работников предприятий промышленности и сельского хозяйства республики награждены орденами и медалями. Свыше 170 тысяч воинов Азербайджана отмечены знаками доблести и отваги. 128 из них - удостоены высокого звания Героя Советского Союза.

Одним из них был Герой Советского Союза Багиров Мусеиб Багир оглы, который вернулся с полей сражений и работал во благо своей страны. Он скончался 37 лет назад.

"Мой отец очень редко рассказывал о войне, хотя был настоящим Героем. Единственное, что он всегда с гордостью говорил: "Азербайджанцы были настоящими героями!". Вернувшись с фронта, в 1946 году окончил торговый техникум. Несколько лет работал начальником геологической разведки в нефтепромысловом управлении "Нефтечаланефть", но при устранении аварии упал с 25-метровой вышки. Чудом остался в живых, но медработники запретили ему заниматься физическим трудом. После этого стал работать в отделе рабочего снабжения управления "Карадагнефть", а затем - директором универмага в рабочем посёлке Лёкбатан и магазина "Гастроном" в Баку. Он был очень скромным, честным и порядочным человек, настоящим примером для своих детей и внуков, который всегда учил нас любить свою Родину, ценить все самое лучшее в людях, быть патриотом родной земли. Светлая память всем героям Великой Отечественной войны, которые отдали свои жизни во имя борьбы с фашизмом", - поделились с Trend Life воспоминаниями об отце дочери Героя Райа Бабаева и Старе Багирова.

Герой Советского Союза Багиров Мусеиб Багир оглы : командир взвода, 206-й гвардейский стрелковый полк 69-й гвардейской стрелковой дивизии 4-й гвардейской армии. Награды: медаль "Золотая Звезда", орден Ленина, медали.

Родился 30 июня 1915 года в городе Елизаветполь (ныне Гянджа). Окончив среднюю школу в 1931 году, уехал в Баку, где в 1933 году закончил мореходный техникум и вернулся в родной город. В Гяндже работал помощником мастера на Кировабадском текстильном комбинате.

В 1941 был призван в ряды Красной армии, а в 1942 году был отправлен на фронт.

В 1943 году Мусеиб Багиров окончил ускоренный курс в Кемеровском военном пехотном училище и был вновь направлен на фронт. В составе 206-го гвардейского стрелкового полка младший лейтенант Мусеиб Багир оглы Багиров принимал участие в Курской битве и освобождал левобережной Украине.

9 сентября 1943 года юго-западнее города Зеньков (Полтавская область) после боя группа, состоящая из 11 гвардейцев, под командованием лейтенанта Багирова в результате атаки овладела стратегически важной высотой. В ходе этого боя лейтенант, вооружённый своей снайперской винтовкой, убил 28 гитлеровцев. В этом же бою храбрый воин уничтожил противотанковой гранатой артиллерийское орудие с расчётом. Группа лейтенанта Мусеиба Багировича Багирова удерживала высоту более суток, находясь в окружении. За это время гвардейцы уничтожили три танка и до 250 солдат и офицеров, а герой был контужен, но место боя не покинул.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 1944 года за образцовое выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками гвардии лейтенанту Мусеибу Багировичу Багирову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда".

После лечения в госпитале вернулся в свой полк и с боями прошел пол-Европы. В самом конце Великой Отечественной войны Мусеиб Багир оглы Багиров был тяжело ранен в обе руки и в голову. 9 мая Мусеиб Багир оглы Багиров встретил в госпитале, в котором лечился почти восемь месяцев.

В октябре 1945 года капитан Мусеиб Багир оглы Багиров был уволен в запас и вернулся в Баку. Скончался 17 мая 1981 года.

(Автор: Вугар Иманов)

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