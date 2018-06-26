В Баку показали фильм о Национальном герое Азербайджана (ФОТО)

26 июня 2018 15:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - При совместной организации Главного управления культуры города Баку и Киноцентра "Низами" состоялся показ фильма о Национальном герое Азербайджана Ильгаре Исмаилове, сообщили Trend Life в пресс-службе управления.

Кинопоказ посвящен 100-летию Вооруженных сил Азербайджана.

В начале мероприятия прозвучал Государственный гимн Азербайджана. Минутой молчания была почтена память сыновей Родины, ставших шехидами во имя освобождения азербайджанских земель.

Далее состоялась демонстрация фильма "Ən yüksək zirvə", повествующего о жизни и славном боевом пути Национального героя Азербайджана Ильгара Исмаилова. Режиссер ленты – Гюнель Агиль.

Отметим, что фильмы о Национальных героях Азербайджана, на патриотические темы играют большую роль в воспитании представителей молодежи в духе патриотизма и дают возможность сохранить память о героях.

(Автор: Джани Бабаева)

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