Назначен новый директор азербайджанского театра

БАКУ /Trend Life/ - Новым директором Азербайджанского государственного театра юного зрителя назначена Наида Исмаилзаде, которая ранее возглавляла театральный сектор Министерства культуры Азербайджана, сообщили Trend Life в пресс-службе ведомства.

Наида Исмаилзаде родилась в Баку. Выпускница факультета театроведения Азербайджанского государственного института искусств. В 1981– 1984 годах работала на киностудии “Азербайджанфильм”. В 1984-1989 годах – главный редактор Азербайджанской государственной филармонии. С 1989 по 2018 годы работала на различных должностях Министерства культуры и туризма и Министерства культуры, принимала активное участие в организации и проведении мероприятий, среди которых Бакинская международная театральная конференция, Международный фестиваль кукольных театров, Шекинский международный театральный фестиваль, проекты “Yaddan çıxmaz Qarabağ”, “Deyilən söz yadigardır”, “Bakıda teatr görüşləri” и т.д.. Один из авторов закона «О театре и театральной деятельности», Государственной программы «Азербайджанский театр в 2009-2019 годах». Наида Исмаилзаде также является литературным переводчиком. Переведенные с турецкого и русского на азербайджанский язык произведения были поставлены на театральных сценах страны. Член Союза театральных деятелей Азербайджана, отмечена государственной медалью «За отличие на государственной службе»

Бывший директор ТЮЗа Мубариз Гамидов получит новую должность.

(Автор: Вугар Иманов)

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