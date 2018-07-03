В Баку состоялась церемония открытия Международного форума по Карабаху (ФОТО)

3 июля 2018 17:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама прошла церемония открытия Международного форума по Карабаху, сообщили Trend Life в пресс-службе центра.

Международный форум по Карабаху проводится Азербайджанским представительством Европейского молодежного парламента (European Youth Parliament) при поддержке Совета государственной поддержки НПО при Президенте Азербайджана, Министерства культуры, Министерства Молодежи и Спорта Азербайджана, футбольного клуба «Карабах» и Исполнительной власти Бардинского района. В Форуме принимают участие 150 человек, включая азербайджанских студентов из 20 стран Европы.

Мероприятие началось с исполнения Государственного гимна Азербайджана. Выступившие председатель Совета государственной поддержки НПО при Президенте Азербайджана Азай Гулиев, заместитель министра молодежи и спорта Фархад Гаджиев, полномочный представитель Азербайджана в Европейском суде по правам человека Чингиз Аскеров и представитель футбольного клуба «Карабах» Ариф Байрамов поприветствовав участников форума, подчеркнули значимость данного мероприятия и пожелали участникам успешной работы.

Было отмечено, что Форум нацелен на доведение до мирового сообщества сегодняшних реалий Карабаха. В повестке комитетов форума - обсуждение актуальных вопросов, связанных с международным миром, защитой окружающей среды, продовольственной безопасностью, занятости и т.д. Итоговый пакет предложений Форума будет вынесен на обсуждение генассамблеи Европейского молодежного парламента, который расположен в Берлине. Форум также предполагает принять резолюции, которые будут представлены в международный офис European Youth Parliament.

Гостям была представлена концертная программа «Карабах – центр культуры Кавказа». В сопровождении заслуженных артистов Сахиба Пашазаде (тар) и Тогрула Асадуллаева (кяманча) победители телеконкурсов мугама Гюльнар Гудретли, Орхан Гусейнли, Нурлан Намазов и Нисбят Садраева исполнили произведения «Sarı gəlin», «Segah», «Qatar» и «Şüştər».

Работа Международного форума будет продолжена с 3 по 8 июля в городе Барда. Для участников мероприятия также подготовлена культурная программа.

Отметим, что Европейский молодежный парламент функционирует в 41 стране Европы. Азербайджанское представительство организации было учреждено в 2010 году. Организация объединяет патриотичную, приверженную государственной политике активную молодежь.

(Автор: Вугар Иманов)

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