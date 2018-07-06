В Баку прошел 17-дневный марафон уличной еды Summer Food Fest (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В древней части Баку – Ичери шехер, около ворот Гоша гала прошел самый крупный летний Фестиваль еды - Baku Summer Food Fest. 17 дней марафона ведущих ресторанов страны, лучших диджеев и живой музыки посетило более 75000 человек, большую часть которой составили туристы, сообщили Trend Life организаторы.

Baku Summer Food Fest был организован кулинарным проектом Meal for Real при поддержке Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер". Главная цель организаторов показать, что уличная еда – не просто быстрый перекус, это целая культура, которая открывает дверь в мир новых вкусов и ощущений.

В программе фестиваля были также представлены выставка различных блюд, продажа продуктов и сувениров, организованы различные викторины, мастер-классы, дегустации, развлечения для детей, а также соответствующая атмосфере музыка и марафон из лучших диджейских сетов страны, тематические вечера - Indian Night, Jazz Night, Voice of Summer Food Fest и т.д.

Это третий Фестиваль еды – в 2017 году Meal for Real с большим успехом провел Baku Street Food Festival и Baku Sweet November.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)

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