ASAN Xidmət вручил благодарственные дипломы представителям СМИ (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Asan Kommunal Службы ASAN №1 прошла встреча с представителями СМИ, посвященная 143-летию Дню национальной прессы Азербайджана, сообщает Trend Life.

Встреча прошла в теплой и дружеской обстановке, за чайным столом с фруктами и сладостями. Пресс-секретарь ASAN Xidmət Эльнур Нифталиев от имени председателя Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана Ульви Мехтиева поздравил с Днем национальной прессы и пожелал всем представителям СМИ успехов в профессиональной деятельности.

АМИ Trend и другим представителям СМИ были вручены благодарственные дипломы за активное освещение деятельности ASAN Xidmət.

Было отмечено, что День национальной прессы Азербайджана отмечается 22 июля. Именно в этот день в 1875 года в Азербайджане увидел свет первый номер газеты "Экинчи", учредителем которой был Гасан-бек Зардаби. Тем самым была заложена основа национальной прессы, а эта дата впоследствии стала отмечаться как День национальной прессы. За прошедшие годы азербайджанская пресса была зеркалом, отражающей мнения общества на происходящие процессы.

(Автор и фото - Вугар Иманов)

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