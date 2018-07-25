Оргкомитет фестиваля "Жара": Межкультурный и межцивилизационный диалог – одна из важнейших составляющих политики Азербайджанского государства

25 июля 2018 19:01 (UTC+04:00)

Оргкомитет фестиваля «Жара» прокомментировал участие в мероприятии заслуженной артистки России певицы Зары

Межкультурный и межцивилизационный диалог – одна из важнейших составляющих политики Азербайджанского государства. Об этом не раз говорилось на самом высоком уровне. Наша страна открыта для диалога и сотрудничества, является площадкой, объединяющей людей разных наций и культур. Общеизвестно, что искусство и спорт – это сферы вне политики, они сближают людей, консолидируют их. В этой связи достаточно вспомнить проведение в нашей стране песенного конкурса «Евровидение», первых Европейских игр «Баку-2015», Исламских игр солидарности и многих других мероприятий. Фестиваль «Жара» занял свое достойное место в этом ряду и вот уже третий раз собирает в нашей столице звезд российского шоу-бизнеса, среди которых представители разных национальностей. Певица Зара, курдянка по национальности, сама изъявила желание приехать в нашу страну – она хочет ознакомиться с нашей древней культурой, богатой историей, с традициями. И мы, как представители толерантной и гостеприимной страны, предоставили ей возможность приехать на Международный фестиваль «Жара – 2018».

Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА-2018" пройдет на побережье Каспийского моря - на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze 26-29 июля. Организаторы - певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист РФ Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

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