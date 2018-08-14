В Баку состоялась встреча со студентами, поступившими в российские вузы (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Российском информационно-культурном центре (РИКЦ) в Баку состоялась встреча с группой студентов из Азербайджана, поступивших в 2018 году в российские вузы в рамках квот государственных стипендий правительства Российской Федерации, сообщили Trend Life в пресс-службе центра.

Посол России в Азербайджане Михаил Бочарников и руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов приветствовали студентов и их родителей.

В 2018 году в российские вузы по этой программе поступили более двухсот юношей и девушек из Азербайджана. Совсем скоро они начнут изучать в российских вузах медицину, экономику, лингвистику, политические науки, геологию, информатику и другие дисциплины. По завершении обучения в России абсолютное большинство из них вернутся в Азербайджан.

От имени студентов выступила студентка Российского университета дружбы народов (Москва), участница XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов (октябрь 2017 года, Сочи) Назрин Сафарова.

(Автор: Джани Бабаева)

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