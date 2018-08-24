В Баку пройдет международная конференция "PAYMENTS2020 CASPIAN: Цифровая трансформация платежей"

24 августа 2018 14:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Компания BUSINESS-FORMAT и Журнал «ФУЭТЕ» имеют честь пригласить вас принять участие в работе III Международной конференции "PAYMENTS2020 CASPIAN: ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ПЛАТЕЖЕЙ", которая состоится 4 октября 2018 года в Баку в отеле Holiday Inn Baku.

Конференцию необходимо посетить: топ-менеджерам и руководителям, имеющим отношение к сфере платежей и платёжных технологий, и, в первую очередь, специалистам профильных подразделений (розничного, мобильного, карточного бизнеса, е-commerce, платёжных систем, развития продуктов), а также департаментов продаж, развития, безопасности, лояльности и руководителям банковских учреждений, интеграторам, сервис-провайдерам, мобильным и почтовым операторам, представителям торгово-сервисных сетей.

Коротко о событии. Сегодня цифровую трансформацию претерпевают все сферы нашей жизни. Бурно меняется платёжная отрасль – платёжные карты, революционные пару десятков лет назад, постепенно сдают позиции электронным и мобильным платежам. На рынок выходят новые игроки – интеграторы платежей, сервис-провайдеры, мобильные и почтовые операторы. Электронные деньги, криптовалюты, носимые и подключённые устройства (IoT) становятся привычными явлениями нашей жизни. Большими темпами растёт электронная коммерция и важнейшим аспектом становится её безопасность. Finthech, динамично развиваясь, подстёгивает банки, не позволяя им быть медлительными. На конференции пойдет речь об инновациях и новых трендах в сфере платежей, а именно:

Основные темы конференции:

  • Последние изменения в законодательном регулировании сферы платежей на Европейском и Азербайджанском финансовом рынке
  • Платежные тренды в эпоху DIGITAL – новый взгляд
  • Доверие и безопасность при работе в омниканальной платежной экосистеме
  • API, Fintech, стартапы – возможности для банков
  • Токенизация, мобильные кошельки – комфорт и безопасность
  • Перспективы развития карточного бизнеса с учетом клиенториентированности
  • E-commerce и мобильная коммерция
  • Денежные переводы – ландшафт рынка, игроки, тренды
  • Прорывные ABC-технологи – искусственный интеллект, Big Data, облачные решения: когда и куда инвестировать
  • Особенности развития платежей cashless
  • Мультифункциональные платежные карты, оплата в транспорте, приложение ID – как сделать бизнес прибыльным?

Хотелось бы отметить, что посещение Конференции может стать одним из Ваших лучших бизнес решений. Без сомнений, участие в нашей конференции - наименее затратный способ установить прочные деловые контакты, найти новых партнеров, клиентов и ощутить радость от общения в кругу единомышленников!

Надеемся, что Вы и Ваши коллеги найдёте возможность принять участие в Конференции!

Контакты организаторов:

«Бизнес-Формат» тел./факс: +38(056) 375-72-80 (81,82,03), office@business-format.com.ua, www.business-format.com.ua

Журнал «ФУЭТЕ» +38 (044) 525-11-32 +38, (067) 23-880-72, +38 (050) 312-96-62 или по е-mail:tatyana@fuete.info, amid4@ua.fm, www.fuete.info

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