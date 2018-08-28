В Шеки создан Дом-музей Бахтияра Вахабзаде (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - 31 августа в Шеки состоится торжественная церемония открытия Дома-музея одного из выдающихся представителей азербайджанской литературы, народного поэта, известного общественного деятеля, лауреата государственных премий СССР и Азербайджана, кавалера ордена «Истиглал», академика Бахтияра Вагабзаде, сообщили Trend Life в пресс-службе Министерства культуры Азербайджана.

Дом-музей Бахтияра Вахабазаде создан в соответствии с распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 27 октября 2015 года о создании в Шеки Дома-музея Бахтияра Вагабзаде и установлении мемориальной доски на здании, где он проживал.

В 2017-2018 годах в доме по адресу улица Абдулрагим бек Хагвердиева, 73, где жил Бахтияр Вахабзаде, были проведены ремонтные, восстановительные и художественно-оформительные работы. В музее представлены различные документы, книги, рукописи, фото и архивные материалы, личные вещи, предоставленные семьей Бахтияра Вахабзаде. Всего 735 экспонатов.

Бахтияр Махмуд оглы Вахабзаде родился 16 августа 1925 года в городе Шеки. Его произведения — лирические стихи, драмы и публикации — переведены на многие языки мира. Творческий путь поэта начался со времен Великой Отечественной войны. В 1945 году он стал членом Союза писателей Азербайджана и наравне с творчеством более 40 лет преподавал в Бакинском Государственном Университете.

В 1980 году стал членом-корреспондентом Академии наук Азербайджана. В 60-е годы XX века азербайджанская литература смогла отдалиться от коммунистической идеологии, и в произведениях литературных деятелей стал проявляться национальный дух, хотя все же эти произведения были далеки от политики. И только поэт Бахтияр Вагабзаде смог выпустить диссидентское произведение, отражавшее судьбу азербайджанского народа, земли которого были разделены между Россией и Ираном в начале XIX в. на Северный и Южный Азербайджан - поэму «Гюлюстан». За эту поэму Бахтияр Вагабзаде подвергся преследованиям со стороны советских властей.

Более 70 стихотворных сборников и 20 поэм, 2 монографии, 11 научных работ и сотни статей принесли народному поэту почёт и уважение. Автор книг «Свет в глубокие пласты», «Художник и время», «Величие в простоте», «Время и я», «Тепло родного очага» и других. На его произведения ставились спектакли в театрах, снимались фильмы. Пять раз он избирался депутатом в Верховный совет народных депутатов республики, а затем был депутатом Милли Меджлиса (1995-2000).

Впервые написал кандидатскую и докторскую диссертации, посвященные творческому пути Самеда Вургуна. На эту тему издал различные монографии. В этих работах на основе научных фактов раскрыта связь современной литературы с традициями классической азербайджанской литературы, новизна, внесённая Самедом Вургуном в развитие литературы в Азербайджане. Один из авторов двухтомника «История Азербайджанской литературы».

С 1950 до 1990 года работал педагогом, доцентом и профессором в Бакинском государственном университете (БГУ). Скончался 13 февраля 2009 года в Баку и был похоронен на Аллее Почётного Захоронения.

(Автор: Вугар Иманов)

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