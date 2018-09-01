В Шеки состоялась торжественная церемония открытия Дома-музея Бахтияра Вахабзаде (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Шеки состоялась торжественная церемония открытия Дома-музея одного из выдающихся представителей азербайджанской литературы, народного поэта, известного общественного деятеля, лауреата государственных премий СССР и Азербайджана, кавалера ордена «Истиглал», академика Бахтияра Вахабзаде, сообщили Trend Life в пресс-службе Министерства культуры Азербайджана.

Дом-музей Бахтияра Вахабзаде создан в соответствии с распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 27 октября 2015 года о создании в Шеки Дома-музея Бахтияра Вахабзаде и установлении мемориальной доски на здании, где он проживал.

В мероприятии приняли участие министр культуры Абульфас Гараев, глава исполнительной власти Шеки Эльхан Усубов, ректор Бакинского государственного университета, академик Абель Магеррамов, руководитель Центра Ататюрка, депутат Милли Меджлиса, академик Низами Джафаров, представители общественности, деятели культуры и науки, творческой молодежи и интеллигенции, члены семьи поэта.

Выступившие подчеркнули, что государством уделяется особое внимание деятелям культуры и искусства, сохранению и пропаганде творческого и национального наследия. В 2017-2018 годах в доме по адресу улица Абдулрагим бек Хагвердиева, 73, где жил Бахтияр Вахабзаде, были проведены ремонтные, восстановительные и художественно-оформительные работы. Экспозиция расположена на территории 70 кв.м. и трех комнатах. В музее представлены различные документы, книги, рукописи, фото и архивные материалы, личные вещи, предоставленные семьей Бахтияра Вахабзаде. Всего 735 экспонатов.

Было рассказано о жизни и творческом пути Бахтияра Вахабзаде, который является одной из выдающихся личностей, имевших особую позицию в истории азербайджанской литературы. Творчество мастера с философско-поэтическим содержанием, постоянно призывавшее человека к духовному величию, сыграло большую роль в усилении духа гражданственности в национальной поэзии и обогащении литературно-общественной мысли идеями независимости. Почтение к историко-культурным ценностям и сохранение чистоты родного языка составляли одно из важных направлений деятельности Бахтияра Вахабзаде. Были отмечены гражданская позиция и высокие человеческие качества писателя. В частности, этот дом, в котором жил пистатель, по его просьбе был ранее переоборудован в детский сад. После того, как был создан Дом-музей, для детей построено новое современное здание. От имени семьи дочь писателя Гюльзар Вахабзаде выразила признательность за высокую оценку творчества и добрую память об отце.

Далее гости осмотрели экспозицию Дома-музея Бахтияра Вахабзаде. Абульфас Гараев принял участие в открытии нового двухэтажного детского сада на сорок мест (общая площадь 1196 кв.м.), который построен по заказу Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры Азербайджана и оснащен всем необходимым оборудованием, для детей созданы комнаты музыки и обучения, для игр и занятий спортом, кухня, столовая, медицинский пункт, развлекательная площадка и т.д.

Бахтияр Махмуд оглы Вахабзаде родился 16 августа 1925 года в городе Шеки. Его произведения - лирические стихи, драмы и публикации - переведены на многие языки мира. Творческий путь поэта начался со времен Великой Отечественной войны. В 1945 году он стал членом Союза писателей Азербайджана и наравне с творчеством более 40 лет преподавал в Бакинском государственном университете.

В 1980 году стал членом-корреспондентом Академии наук Азербайджана. В 60-е годы XX века азербайджанская литература смогла отдалиться от коммунистической идеологии, и в произведениях литературных деятелей стал проявляться национальный дух, хотя все же эти произведения были далеки от политики. И только поэт Бахтияр Вахабзаде смог выпустить диссидентское произведение, отражавшее судьбу азербайджанского народа, земли которого были разделены между Россией и Ираном в начале XIX в. на Северный и Южный Азербайджан - поэму «Гюлюстан». За эту поэму Бахтияр Вахабзаде подвергся преследованиям со стороны советских властей.

Более 70 стихотворных сборников и 20 поэм, 2 монографии, 11 научных работ и сотни статей принесли народному поэту почёт и уважение. Автор книг «Свет в глубокие пласты», «Художник и время», «Величие в простоте», «Время и я», «Тепло родного очага» и других. На его произведения ставились спектакли в театрах, снимались фильмы. Пять раз он избирался депутатом в Верховный совет народных депутатов республики, а затем был депутатом Милли Меджлиса (1995-2000).

Впервые написал кандидатскую и докторскую диссертации, посвященные творческому пути Самеда Вургуна. На эту тему издал различные монографии. В этих работах на основе научных фактов раскрыта связь современной литературы с традициями классической азербайджанской литературы, новизна, внесённая Самедом Вургуном в развитие литературы в Азербайджане. Один из авторов двухтомника «История Азербайджанской литературы».

С 1950 до 1990 года работал педагогом, доцентом и профессором в Бакинском государственном университете (БГУ). Скончался 13 февраля 2009 года в Баку и был похоронен на Аллее Почётного Захоронения.

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.