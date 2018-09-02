В Баку прошла выставка ручных изделий женщин-предпринимателей (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Aqro Mall прошла выставка-продажа ручных изделий женщин-предпринимателей “Əl əməyi, göz nuru” (Плоды трудов своими руками), организованная Ассоциацией по развитию женского предпринимательства (AQSİA), сообщила Trend Life руководитель департамента “Социальной работы” AQSİA и Центра азербайджанской национальной одежды Гюльнара Халилова.

Более ста женщин-предпринимателей представили на выставке свои работы ручной работы.

В мероприятии приняли участие председатель AQSİA Сакина Бабаева, заместитель директора Aqro Mall Айдын Насиров, исполняющий обязанности президента AZPROMO Юсиф Абдуллаев, представительница посольства Молдовы Алла Леуга, исполнительный директор ассоциации туризма Азербайджана Анвер Гурбанов, заслуженная артистка Гюлюстан Алиева, представители общественности, молодежных организаций, местных и иностранных компаний.

Выступившие отметили, что государством созданы все условия для развития бизнеса, отметили важность расширения предпринимательской деятельности среди женщин. Было отмечено, что женское предпринимательство - это понятие, которое уже вышло за рамки гендерного определения и несет в себе смысл социализированного бизнеса, то есть сознательной готовности женщины — предпринимателя учитывать в своей хозяйственной деятельности интересы общества и его потребности в развитии. На современном этапе развития нашего общества женщины тоже выступают в роли предпринимателей, активно конкурируя с предпринимателями мужчинами. Как правило, именно женщины выступают инициаторами создания малых предприятий в сферах образования, медицинского и социального обслуживания. Под женским предпринимательством мы понимаем сегодня объединение нескольких ролей, которые должна совмещать женщина, опираясь на принципы равенства - роли матери, жены и квалифицированного специалиста. В современном обществе для женщин складываются особые предпосылки. Производство товаров переходит в производство услуг, формируются новые модели отношений в сфере труда. Женщина становится востребованной обществом в силу своих природных качеств: из-за способности вызывать доверие, развитой интуиции.

Успех женского бизнеса в немалой степени зависит от того, с какой установкой представительницы прекрасного пола приходят в сферу предпринимательства. Является ли бизнес для них делом жизни, случайным или вынужденным занятием. Что даёт людям работа в обмен на то время и энергию, которые они на неё затрачивают? Для некоторых это не более чем способ материально обеспечить свою жизнь. Для других - шанс проявить свои творческие способности и навыки, повысить самооценку и завоевать уважение окружающих. Для третьих работа является смыслом жизни - деятельностью, заниматься которой их непреодолимо влечет какая-то внутренняя сила. Таким образом, предпринимательство представляет собой не только особый вид экономической деятельности, но и определенный образ мышления, стиль и тип поведения.

Отметим, что в рамках подписанного меморандума между AQSİA и Aqro Mall на протяжении года женщины-предприниматели смогут выставлять здесь работы.

(Автор: Вугар Иманов)

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