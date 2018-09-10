Медийные личности призывают к помощи тяжелобольной телеведущей и писательницы Нигяр Исмаилгызы (ФОТО)

10 сентября 2018 15:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Медийные личности проводят в соцсетях флешмоб и в СМИ призывают к поддержке писательницы и телеведущей Нигяр Исмаилгызы, которая страдает острым лейкозом крови, сообщает Trend Life.

В акции принимают участие народный писатель Чингиз Абдуллаев, народные артисты Алим Гасымов и Фахраддин Манафов, директор киностудии "Азербайджанфильм" Мушвиг Хатамов и другие.

Для лечения необходимо собрать сумму в 100 тысяч манат (номер счета в прикрепленном файле).

Нигяр Исмаилгызы – 34 года. Работала на телеканалах Space, AzTV, ATV и турецком GEM.AZ1. Является автором книги “Pamukun Qonşusu”, ряда эссе и произведений.

(Автор: Вугар Иманов)

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