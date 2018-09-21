Народный писатель Анар Рзаев удостоен медали "Узеир Гаджибейли" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Союз композиторов Азербайджана наградил председателя Союза писателей, народного писателя, режиссёра и сценариста, общественного деятеля Анара Рзаева медалью "Узеир Гаджибейли", сообщили Trend Life в пресс-службе СКА

Церемония вручения медали прошла на заседании Совета правления Союза писателей Азербайджана. Председатель СКА, народная артистка, профессор Фирангиз Ализаде отметила выдающиеся заслуги Анара Рзаева в развитии национальной литературы и вкладе в историю музыкальной культуры. Было отмечено, что Анар Рзаев является автором сценария и режиссером-постановщиком документально-художественного фильма "Üzeyir ömrü və ya uzun ömrün akkordları" ("Аккорды долгой жизни: Узеир Гаджибейли"), в котором в очень интересной форме показана жизнь и деятельность выдающегося композитора, музыковеда, педагога, публициста, драматурга, основоположника азербайджанского профессионального музыкального искусства, народного артиста СССР Узеира Гаджибейли.

Секретарь Союза писателей Азербайджана, народный писатель Чингиз Абдуллаев, народный поэт Фикрет Годжа, секретарь Союз композиторов, заслуженный работник культуры Джалал Аббасов и другие поздравили Анара Рзаева с наградой и пожелали дальнейших успехов. Анар Рзаев выразил благодарность за высокую оценку его творческой деятельности.

Мероприятие прошло в рамках X Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли, организованного Фондом Гейдара Алиева и Министерством культуры Азербайджана с 18 по 26 сентября. В рамках юбилейного фестиваля будет проведено около 30 мероприятий с участием известных музыкантов и коллективов из России, США, Турции, Италии и Словакии.

(Автор: Вугар Иманов)

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