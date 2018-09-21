Народный писатель Анар Рзаев удостоен медали "Узеир Гаджибейли" (ФОТО)

21 сентября 2018 17:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Союз композиторов Азербайджана наградил председателя Союза писателей, народного писателя, режиссёра и сценариста, общественного деятеля Анара Рзаева медалью "Узеир Гаджибейли", сообщили Trend Life в пресс-службе СКА

Церемония вручения медали прошла на заседании Совета правления Союза писателей Азербайджана. Председатель СКА, народная артистка, профессор Фирангиз Ализаде отметила выдающиеся заслуги Анара Рзаева в развитии национальной литературы и вкладе в историю музыкальной культуры. Было отмечено, что Анар Рзаев является автором сценария и режиссером-постановщиком документально-художественного фильма "Üzeyir ömrü və ya uzun ömrün akkordları" ("Аккорды долгой жизни: Узеир Гаджибейли"), в котором в очень интересной форме показана жизнь и деятельность выдающегося композитора, музыковеда, педагога, публициста, драматурга, основоположника азербайджанского профессионального музыкального искусства, народного артиста СССР Узеира Гаджибейли.

Секретарь Союза писателей Азербайджана, народный писатель Чингиз Абдуллаев, народный поэт Фикрет Годжа, секретарь Союз композиторов, заслуженный работник культуры Джалал Аббасов и другие поздравили Анара Рзаева с наградой и пожелали дальнейших успехов. Анар Рзаев выразил благодарность за высокую оценку его творческой деятельности.

Мероприятие прошло в рамках X Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли, организованного Фондом Гейдара Алиева и Министерством культуры Азербайджана с 18 по 26 сентября. В рамках юбилейного фестиваля будет проведено около 30 мероприятий с участием известных музыкантов и коллективов из России, США, Турции, Италии и Словакии.

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Я вернулся на Родину стихами: поэт из Израиля, влюбленный в Азербайджан (ФОТО)
Культура 09:47
Праздник национальной музыки в Азербайджане - фоторепортаж
Культура 18 сентября 12:59
В Азербайджане отмечают День национальной музыки (ФОТО)
Культура 18 сентября 11:06
Во Дворце Гейдара Алиева состоится торжественное открытие X Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли
Культура 12 сентября 17:00
Азербайджанский оазис в Нью-Йорке
Культура 4 сентября 16:43
Заур и Тахмина - жить свободно или с ярлыками? (ФОТО)
Культура 2 июля 17:44
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев: Настало время принять очень серьезные меры против агрессора
Политика 18:01
Президент Ильхам Алиев: Избрание Гейдара Алиева председателем азербайджанского парламента 15 июня 1993 года было поворотной точкой в современной истории
Политика 17:59
В вагонах бакинского метро будут выделены места для размещения инвалидных колясок (ФОТО)
Общество 17:59
Израиль представил свою версию инцидента со сбитым Ил-20
Израиль 17:59
Сотовый оператор готов стимулировать развитие мобильных платежей в Азербайджане
ИКТ 17:58
Россия готова заместить ряд американских товаров на китайском рынке
Россия 17:55
Великобритания продолжит подготовку к Brexit без сделки c Евросоюзом
Европа 17:54
Президент Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджан является образцом успеха на карте мира
Политика 17:48
Узбекско-корейское газохимическое предприятие привлечет услуги по обязательному страхованию
Тендеры 17:47