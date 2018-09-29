В Загаталы открылся первый Фестиваль ореха, грецкого ореха и каштана (ВИДЕО, ФОТО)

29 сентября 2018 16:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В азербайджанском городе Загаталы открылся первый Международный фестиваль ореха, грецкого ореха и каштана (I Beynəlxalq Fındıq, Qoz və Şabalıd Festivalı), сообщает Trend Life.

На площади Деде Горгуд города Загаталы создан городок Деревенский дом. В рамках фестиваля представлена продукция различных компаний и фермеров, национальные блюда и сладости, изделия ручной работы и произведения народно-прикладного искусства из ореха, грецкого ореха и каштана. В фестивале принимают участие представители, общественные деятели и бизнесмены из 15 стран. Главная цель фестиваля – развитие и пропаганда экономического, культурного и туристического потенциала региона.

Фестиваль завершится на территории Загатальского историко-культурного заповедника выступлением звезд эстрады, исполнителей народных песен и мугама.

(Автор: Вугар Иманов)

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