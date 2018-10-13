Как воплотить мечту – уникальный проект в Баку (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - British Council Азербайджан в сотрудничестве с Пространством Современного Искусства YARAT реализует проект для людей без и с ограниченными возможностями, сообщили Trend Life организаторы.

Проект реализуется в рамках программы "Unlimited" (Без ограничений), которая проходит под лозунгом "Первые шаги в верном направлении". Основная идея заключается в том, что для мечтающих о великом, вне зависимости от происхождения и физических возможностей, ограничений не существует.

Программа тренингов и семинаров, которые проходят с 8 по 15 октября в YARAT, предназначена для местных театральных практиков и актеров с ограниченными возможностями и без таковых. Тренинги и семинары проводит Кэрин Чапман Кларк - актриса, эксперт в области театрального искусства и автор многочисленных семинаров, абсолютно убежденная в том, что театр является важнейшим инструментом социальных перемен. Главная цель проекта - дать актерам, в том числе актерам с ограниченными возможностями, шанс высказаться и проявить себя, используя различные театральные приемы, технику повествования (сторителлинга) и импровизацию.

"Мы хотим упростить доступ к культурным проектам людям с ограниченными возможностями. Это достигается путем создания обширной сети специалистов, помогающих таким людям развивать навыки презентации своих творческих замыслов, продюсеров, тех, кто принимает решения по связанным с ними вопросам, объектов и помещений, где они могли бы реализовывать свои идеи в сфере искусства", - говорят организаторы.

Тренинги оказались очень интересными профессиональным актерам, интересующимся интерактивными театральными техниками, как способом привлечь внимание к различным социальным проблемам. Участники узнали о жанре театрального форума и как различные стили изложения разных точек зрения в ходе форум-сессий могут способствовать успешному решению проблемы в целом.

Театральный форум - это разновидность жанра интерактивного театра, вовлекающего в процесс зрительскую аудиторию и предоставляющего ей возможность непосредственно участвовать в действии спектакля, с целью предложить свое решение проблем, способных привести к социальным переменам. Театральный форум является одной из основных театральных техник "Театра угнетенных" - движения, которое было основано бразильским театральным режиссером Аугусту Боалем.

Семинары были полезны как профессиональным актерам, так и любителям, решившими заняться интерактивными театральными техниками с нуля. Участники поставили короткие театральные этюды в жанре интерактивного театрального форума, исследуя вместе со зрителями множество возможных точек на затронутые социальные темы. В последний день организаторы и участники поделятся основными находками театральных экспериментов с приглашенной аудиторией.

(Автор: Вугар Иманов)

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