В Баку представлены чайные традиции народов мира (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Sheraton Baku Airport Hotel открылся второй Международный фестиваль чая, организованный Ассоциацией национальной кулинарии (АНКА) и Центром национальной кулинарии Азербайджана (ЦНКА), сообщает Trend Life. Мероприятие было посвящено Международному дню кулинарии и 90-летию Всемирной организации кулинаров.

На фестивале были представлены чайные традиции Азербайджана, Японии, Турции, Китая, Индии, России, Узбекистана. Гостям фестиваля представилась возможность принять участие в чайной церемонии, насладиться различными сортами чая, а также попробовать национальные блюда и сладости стран-участниц.

В рамках мероприятия прошел форум кулинаров. На открытии президент АНКА, глава ЦНКА, кавалер ордена "Шохрат", заслуженный работник культуры Таир Амирасланов подчеркнул, что государством уделяется особое внимание и забота развитию национальной кулинарии, азербайджанская кухня высоко ценится зарубежными гостями и в других странах, культура и традиции приготовления азербайджанского лаваша и долмы входят в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Было рассказано о реализации множества проектах и успехах азербайджанских кулинаров на международной арене.

Выступившие ректор Азербайджанского университета туризма и менеджмента Ильхам Мадатов, заведующая сектором начального профессионального образования Министерства образования Нигяр Исмаилзаде, представительница Государственного агентства по туризму Сакина Аскерова, посол Индии в Азербайджане Санджай Рана, посол Молдовы в Азербайджане Георге Леукэ, известные актеры Сугра Багирзаде и Кюбра Алиева, и другие высоко оценили проведение фестиваля, который позволяет народам показать свои национальные обычаи и традиции, способствует сближению стран и межкультурному диалогу.

Победителям второго Республиканского чемпионата кулинаров среди учащихся общеобразовательных профессиональных школ были вручены кубки и почетные дипломы.

Международный день кулинарии, или Международный день поваров ежегодно, 20 октября, отмечают повара и кулинары всего мира. Дата была учреждена в 2004 году по инициативе Всемирной ассоциации кулинарных сообществ. Эта организация, насчитывает 8 миллионов членов - представителей поварской профессии из разных стран. Празднование Международного дня поваров в более чем 70 странах приобрело масштабный характер. Кроме непосредственно кулинаров в организации праздничных мероприятий принимают участие работники туристических компаний, владельцы предприятий общественного питания. В этот день проводятся различные кулинарные конкурсы, организовываются фестивали, дегустации с приготовлением кулинарных изысков и другие мероприятия.

(Автор и фото - Вугар Иманов)

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