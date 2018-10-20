В Баку проходит образовательная выставка университетов США (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В столице Азербайджана с большим успехом проходит образовательная выставка университетов США, сообщает Trend Life.

Она организована в Hilton Baku Hotel и проходит 20 октября с 16:00 до 19:00.

Образовательная выставка проводится Education USA при поддержке посольства США в Азербайджане и Американского совета по вопросам международного образования.

Основная задача проведения выставки – предоставление ее посетителям наиболее полной информации об образовательных программах и возможностях обучения в университетах США. Посетители выставки могут напрямую задать интересующие их вопросы, проконсультироваться с представителями университетов США и выпускниками вузов.

Образовательная выставка университетов США вызвала большой интерес у общественности. Представители молодежи Азербайджана, желающие пройти обучение в США, получили возможность узнать обширную информацию об учебных заведениях.

Мероприятие посетил временный поверенный в делах США в Азербайджане Уильям Р. Гил. В беседе с представителями СМИ дипломат отметил, что отрадно видеть такое большое количество азербайджанских учеников и студентов на образовательной выставке университетов США.

Было подчеркнуто, что на выставке представлены девять университетов. В мероприятии принимают участие представители данных учебных заведений, которые предоставляют подробную информацию о возможностях получения высококачественного образования в США, отвечают на вопросы посетителей образовательной выставки.

Временный поверенный в делах США в Азербайджане подчеркнул, что деятельность, связанная с предоставлением информации об обучении в США для граждан Азербайджана, не ограничивается только сегодняшним мероприятием. Организация Education USA, действующая в Азербайджане, течение всего года предоставляет полную информацию об обучении в США, оказывает помощь в заполнении необходимых документов, в других вопросах.

Дипломат также выразил надежду, что проведение образовательной выставки будет способствовать увеличению студентов, желающих получить образование в США.

Отметим, что в этом году на образовательной выставке представлены девять университетов США, среди которых – Государственный университет Бойсе (Boise State University), Индианский университет в Блумингтоне (Indiana University Bloomington), Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе (University of California, Los Angeles), Государственный университет Валдоста (Valdosta State University), Государственный университет Райт (Wright State University) и другие. Представленные университеты расположены в шести штатах США – Калифорния, Индиана, Джорджия, Флорида, Айдахо, Огайо.

Вниманию посетителей выставки представлены брошюры и другие печатные материалы, в которых имеется полный список данных университетов, специальностей, по которым там проводится обучение, и информация о стипендиях. Среди данных университетов – два частных, остальные семь - государственные.

Образовательная выставка университетов США проводится ежегодно.

Education USA – большая сеть для тех, кто хочет получить образование в США. У Education USA есть 400 центров в более чем 120 странах. Центр Education USA в Азербайджане действует с 2012 года, с января текущего года были оказаны услуги более 1500 человек - это консультации, помощь в проведении презентаций и т.д

По данным статистики за 2017 год, в США обучаются 386 азербайджанских студентов, в том числе в бакалавриате – 148 студентов, магистратуре – 149, остальные студенты проходят обучение по обменным и кратковременным образовательным программам.

Отметим, что большинство университетов США предоставляет учащимся множество возможностей для получения полных или частичных стипендий.

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Заур Мустафаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.