Книги и писатели – юбиляры 2018 года в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Российском информационно-культурном центре (РИКЦ) в Баку состоялось подведение итогов проекта "Книги и писатели – юбиляры 2018 года", сообщили Trend Life в пресс-службе РИКЦ.

Проект проводился с начала учебного года совместно с Ассоциацией преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана. В нем приняли участие средние общеобразовательные учреждения из городов Баку, Сумгайыта и Загаталы, Абшеронского района, а также Хачмазского и Исмаиллинского района. В них проходили открытые уроки и литературно-музыкальные представления, посвященные творчеству Ивана Аксакова, Валерия Брюсова, Фёдора Достоевского, Сергея Есенина, Василия Жуковского, Лазаря Лагина, Владимира Маяковского, Николая Носова, Александра Пушкина, Льва Толстого, Ивана Тургенева, Фёдора Тютчева.

Со словами приветствия к участникам мероприятия обратились руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов и председатель Ассоциации преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана Любовь Якунина.

Главный редактор журнала "Русский язык и литература в Азербайджане", декан педагогического факультета Бакинского славянского университета Флора Наджиева и представитель посольства России в Азербайджане Алла Наниева вручили дипломы и памятные подарки учащимся, ставшим победителям конкурсов сочинений и на лучший кроссворд и представителям школ, принимавших участие в проекте. Далее был представлена концертная программа.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: )

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