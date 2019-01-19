Память на века – в Баку прошло мероприятие, посвященное трагедии 20 Января (ФОТО)

19 января 2019 16:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Музейном центре в Баку состоялось мероприятие "Память на века", посвященное 29-й годовщине трагедии 20 Января, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

Мероприятие прошло при совместной организации Музея Независимости Азербайджана, Государственного музея музыкальной культуры Азербайджана и Государственного театрального музея имени Дж. Джаббарлы.

В своих выступлениях на мероприятии депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Хикмят Бабаоглу, сотрудник Института истории имени A. Бакиханова Национальной академии наук Азербайджана, доктор философии по истории, доцент Вагиф Абышов, а также родственники жертв трагедии 20 Января - тётя Ульви Буньядзаде Алмаз Биннатова и сестра Юсифа Садыгова Саялы Садыгова рассказали о трагических событиях 20 Января.

В художественной части мероприятия члены кружка Республиканского дома художественного творчества молодежи, действующего при министерстве образования Азербайджана, и молодые музыканты выступили с музыкальной программой "Посвящение памяти жертв 20 Января".

Также вниманию участников мероприятия была представлена выставка на основе фотографий, хранящихся в фонде Музея Независимости Азербайджана. В экспозицию вошли более 30 фотографий, отражающих трагические события января 1990 года.

Наряду с этим, в экспозицию выставки вошли художественные работы воспитанников Республиканского дома художественного творчества молодежи.

(Автор: Джани Бабаева)

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