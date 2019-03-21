В Баку стартовал интересный проект "Человек: Познай Себя" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - С марта по декабрь 2019 года Пространство современного искусства YARAT организует в Баку программу "Человек: Познай Себя" для получения бесплатного дополнительного образования в сфере личностной эффективности, сообщает Trend Life.

В Университете АДА в рамках проекта "Человек: Познай Себя" впервые известный американский профессор и преподаватель Барбара Оукли провела тренинг на тему "Как научиться учиться", которая повествует о том, как развить навыки обучения.

В мероприятии приняли участие директор программы Арстарулсмирус Тарус, известный американский профессор, директор департамента по связям с общественностью YARAT Хокума Каримова, студенты и преподаватели вуза.

Барбара Оукли является специалистом в машиностроении, лингвистом, автором множества научных исследований. Слушатели программы смогли узнать, как фокусироваться на поставленной задаче, легко запоминать новый и сложный материал, улучшить память. По ее словам, изучить математику, освоить другие точные науки, новые иностранные языки можно, зная больше информации о головном мозге, и расширяя его возможности. Программа "Как научиться учиться" полностью изменяет отношение к процессу обучения. На занятиях в интересной форме были рассмотрены особенности внутреннего мира человека, его привычки и склонности, нейропластичность мозга и методы регуляции психоэмоциональных состояний. Участники тренинга были отмечены сертификатами.

Отметим, что в рамках программы "Человек: познай Себя" в этом году 10 знаменитых лекторов и авторов бестселлеров бесплатно проведут в Баку 20 образовательных мероприятий по саморазвитию. Данная программа может помочь как руководителям компаний, так и студентам, педагогам, самозанятым, творческим личностям, независимо от возраста и образования, получить практические знания о важнейших навыках современного человека. Лекции и тренинги будут проводить 10 лекторов и ученых из США, Германии, России, Беларуси, Швеции и Ирландии. Каждый из них представит курс занятий для развития следующих направлений и навыков - концентрация внимания, эмоциональная саморегуляция, стрессоустойчивость, самодисциплина, эффективный отдых и позитивная психология. Программа состоит из четырех основных категорий, это – "Я здесь и сейчас: навыки осознанности", "Мой будущий образ себя и устремление к нему: навыки планирования и достижения желаемого", "Благополучие и счастье: научный взгляд об этом", "Отношения с окружающими: навыки эмпатии, благодарности и прощения".

Подробности по телефону 050 289 3132 ,website: www.insan.yarat.az

(Автор: Вугар Иманов)

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