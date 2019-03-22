Азербайджанский экстрасенс о причинах смерти Юлии Началовой

22 марта 2019 09:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский экстрасенс, клинический психолог-эзотерик Зираддин Рзаев поделился на своей странице в Instagram мнением о причинах смерти популярной российской певицы Юлии Началовой, сообщает Trend Life.

"К сожалению, на нее была наведена сильная порча, я ее вижу в тени, и она вся в чёрном. Это не ее энергетика..." - пишет азербайджанский экстрасенс.

Зираддин Рзаев отмечает, что последние два-три года у певицы была сильная усталость, головные боли, депрессия, был нарушен сон.

"Жаль, что наука не всегда может дать объяснение некоторым вещам…" - подчеркивает Рзаев.

Напомним, что Юлия Началова скончалась 16 марта в возрасте 38 лет. Причиной смерти стал сепсис. Похоронили певицу на Троекуровском кладбище в Москве.

Юлия Началова получила широкую популярность еще в раннем возрасте. Она с пяти лет начала петь на профессиональной сцене, в 1991-1992 годах участвовала в популярном телевизионном конкурсе "Утренняя звезда", и одержала в нем победу. Артистка записала несколько студийных альбомов, снималась в кино, вела телевизионные программы, участвовала в популярных телепроектах.

(Автор: Джани Бабаева)

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