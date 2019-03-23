Скончался известный мейханачы Айдын Хырдаланлы

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня на 42 году жизни после продолжительной болезни скончался известный азербайджанский мейханачы Айдын Гулиев (Айдын Хырдаланлы), сообщили Trend Life из близкого окружения исполнителя. Мейханачы страдал циррозом печени.

Отметим, что Айдын Хырдаланлы родился 31 июля 1977 года в поселке Хырдалан Абшеронского района. В 2001 году стал победителем телепроекта исполнителей мейханы "De, gəlsin".

(Автор: Вугар Иманов)

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