В Баку прошел Мультидисциплинарный научный форум (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской Европейской школе прошел второй Мультидисциплинарный научный форум (Multidissiplinar Elmi Forum - MEF 2019), организованный Ассоциацией науки Азербайджана (Azərbaycan Elm Assosiasiyası), сообщили Trend Life в пресс-службе АЕА.

В рамках двухдневного форума были представлены семинары с участием эскпертов по точным и гуманитарным наукам, демо-версии проектов Azgreen и İLM-Learn.

Гуманитарные науки (от humanus - человеческий, homo - человек) - науки, специализирующиеся на человеке и его жизнедеятельности в обществе. Гуманистика - это область самопознания и самосозидания, человека и человечества.Гуманитарные науки включают некоторые разделы философии, культурологию, религиоведение, филологию, лингвистику, литературоведение, искусствознание, отчасти (во взаимодействии с социальными науками) историю, психологию, антропологию, этнографию, когнитивистику, а также ряд других, неконвенциональных дисциплин, например, изучающих метаморфозы человека и человечества под воздействием техносреды (техногуманистика).

Точные науки (англ. Exact sciences) - отрасли науки, в которых изучают количественно точные закономерности и используются строгие методы проверки гипотез, основанные на воспроизводимых экспериментах и строгих логических рассуждениях. К точным наукам принято относить математику, физику, химию, информатику, а также некоторые разделы биологии. Точные науки могут быть как фундаментальными, так и прикладными.

Точные науки, как правило, противопоставляют гуманитарным наукам и общественным наукам, при этом и в их рамках существуют разделы и направления (в частности, в экономике, лингвистике, психологии, социологии), методологически соответствующие подходам точных наук.

Информационная поддержка - Trend.az

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.