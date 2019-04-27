В Азербайджане стартовал просветительский проект "Врачи словами родителей" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Врач-родитель-ребенок. Гармония взаимоотношений и правильный подход в этой триаде должна вести к конечному результату – воспитание здорового поколения.

В Баку состоялась презентация просветительского проекта "Врачи словами родителей" (Həkimlər valideynlərin dili ilə), который будет реализован под руководством доктора Лейлы Гасановой при содействии Ассоциации по развитию женского предпринимательства (AQSİA), сообщила Trend Life руководитель комиссии по социальной работе AQSİA Гюльнара Халилова.

Автор проекта Лейла Гасанова, председатель Совета правления AQSİA Сакина Бабаева, руководитель Центра азербайджанской национальной одежды Гюльнара Халилова подчеркнули, что необходимо объединение сил и знаний женщин для плодотворной реализации этого проекта, который будет проведен в Баку и регионах страны. В проекте примут участие ведущие специалисты – педиатр Айтян Исмаилзаде, невролог Антига Мамедова, врач по УЗИ Хураман Асланова, дерматолог Тават Джавадзаде, эндокринолог Фяргана Мамедли и психолог Ламия Векилова.

Было отмечено, что в образованной триаде «врач - родитель - ребенок» все взаимосвязано: врач получает информацию о состоянии здоровья как от ребенка, так и от родителя; родителю необходимо следить за исполнением всех назначенных врачом рекомендациях, а также постоянно наблюдать за состоянием здоровья своего чада; ребенок полностью зависит от профессионализма своего врача, а также заботы и внимательности родителей. Такой тандем невозможно разорвать, более того, только такой тандем, основанный на сплоченности, доверии и ответственности, приведет к положительным результатам лечения.

При лечении детей, врач в большей степени имеет дело не с самим больным, а с его родителями. И сложность здесь заключается в том, что ему необходимо учитывать не только физическое состояние пациента, его психологический настрой, но и настрой родителей, и их личностные особенности. Родители часто наделяют врача «магическими» способностями, благодаря которым, он просто обязан справиться с любым недугом быстро и сверхэффективно. Когда же этого не происходит, во всех неполадках со здоровьем детей виноватыми оказываются вся врачебная “братия” в целом. Родителям необходимо всегда помнить, что их отношение к врачу, к болезни и к перспективе лечения – все это может оказать как позитивное, так и негативное влияние на ребенка. Конечно, полное доверие родителей к врачу – вещь прекрасная, но необходимо и просвещение самих родителей. Именно отсутствие медицинской грамотности родителей лежит в основе многих неприятностей.

Стоит подчеркнуть, что именно родители, по большому счету, несут ответственность за то, что едят, какие возможности имеют для поддержания своего здоровья и даже в каких медицинских учреждениях и чем они лечатся.

А в задачу врача входит не только лечить заболевшего ребенка, но и научить родителей, как его вырастить здоровым. Большинство семей воспринимают советы врача с благодарностью, хотя и не все выполняют. Есть родители, которые имеют свое мнение по вопросам воспитания, вскармливания ребенка, по закаливанию и физической подготовке.

Высокий профессионализм врача – это не только современные знания и умение ими пользоваться, это и способность объяснить родителям смысл своих действий. Но ведь и от родителей требуется профессионализм: знать о своем ребенке, о его потребностях и возможных расстройствах не меньше, чем о моде этого сезона. И когда такие профессионалы повстречаются друг с другом, их взаимоотношения будут, несомненно, отмечены знаком взаимной симпатии и решения проблем. А ведь это то, о чем мечтают и врачи, и родители.

(Автор: Вугар Иманов)

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