Названы очередные номинанты Azerbaijan Golden Kids Awards 2019 (ВИДЕО, ФОТО)

27 апреля 2019 14:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Названы очередные номинанты проекта Azerbaijan Golden Kids Awards 2019, организованного Azərbaycan Könüllülər İctimai Birliyi (AKİB, Общественное объединение волонтеров Азербайджана), сообщила автор проекта, руководитель департамента культуры и искусств AKİB Улвия Бабирли.

Проект, посвященный Международному дню зашиты детей 1 июня, реализуется во второй раз с участием детей от 5 до 16 лет. Постеры участников распространяются в социальных сетях в апреле-мае. Главная цель – выявление талантов и создание возможностей для развития их потенциала. Победителям в 36 номинациях будет вручен кубок Golden Kids Awards. Среди номинаций – "Лучший художник", "Лучший вокалист", "Лучший поп-исполнитель", "Лучший эстрадный исполнитель", "Лучшая поп-группа", "Лучшая модель", "Лучший пианист", "Лучший скрипач", "Лучший детский хор", "Лучший танцор", "Лучший танцевальный ансамбль", "Лучший актер", "Лучший ведущий", "Лучший шахматист", "Лучший кикбоксер", "Лучший кларнетист", "Лучший юный журналист", "Лучший исполнитель на каноне", "Лучший детский клип" и т.д. Гала-вечер будет проведен 1 июня в Киноцентре "Низами". Ниже представлены постеры номинантов и видео материал с прошлогоднего конкурса.

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(Автор: Вугар Иманов)

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