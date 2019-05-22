Месяц Рамазан в Баку. Они лишены зрения, но видят жизнь прекрасной (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Рамазан – невероятный месяц, наполненный огромным духовным богатством и наградой, месяц возможности, которой мы ни за что не должны упустить. Помните, что добрые дела – независимо от того, большие или малые, в месяц Рамазан приумножаются в 70 раз. Спешите делать добро, проявляйте милосердие и сострадание к ближним, особенно, нуждающимся. Вся награда у Всевышнего Аллаха, и Он обещал её за каждое благое деяние. Рамазан распахнул врата милости и милосердия и ждёт своих мусульман, спешащих, словно ветер, быть щедрыми и милосердными.

Такое доброе деяние совершили сегодня Азербайджанский музей ковра и литературно-художественный проект "Söz" (Слово) Министерства культуры Азербайджана при участии Общества инвалидов по зрению, Общества инвалидов Азербайджана и Центра реабилитации "GülSam", проведя музыкально-литературный вечер "Жизнь прекрасна". На открытии в фойе музея была представлена выставка инвалидов по зрению, на которой представлены живописные, графические и декоративно-прикладные работы.

Видеть мир душой и сердцем. Именно так живут инвалиды по зрению. Несмотря на свой недуг, им некогда разбираться в судьбах мира и искать виноватого. Они не плачутся и не ноют по пустякам, как это свойственно некоторым абсолютно здоровым людям, а просто хотят жить и творить. И считают жизнь прекрасной!Вот так все просто. Вот здесь, наверное, и заложена причина того, что инвалиды, в большинстве своем, оптимисты, их сердца всегда открыты, а чувства искренни. Парадоксально, но факт. Главное, не терять веры в себя, ну и, конечно же, веры в тех людей, которые тоже ценят твоё искусство, которым ты способен нести радость.

По статистике десятую часть населения планеты составляют инвалиды, многие из которых одаренные и талантливые люди. Среди них – незрячий поэт Древней Греции Гомер, подаривший «Илиаду» и «Одиссею», болгарская ясновидящая Ванга, скульптор Лина По и другие.

Героями вечера стали талантливые люди с физическими ограничениями, в основном, инвалиды по зрению. А предпосылкой для того, чтобы этот вечер состоялся, стал другой проект – музейный. Речь идет об уникальной выставке "Прикосновение к истории и традициям", которая прошла в феврале нынешнего года в Азербайджанском музее ковра.

""Прикосновение к истории и традициям" - это была выставка с экспонатами которой можно было знакомиться тактильным способом, а также с помощью аудиозаписей и письменных материалов, созданных шрифтом Брайля. Помимо выставки, в музее в течение месяца проходили мастер-классы для людей, имеющих проблемы со зрением. Сотрудники отдела традиционных технологий Азербайджанского музея ковра обучали их ковроткачеству и созданию эскизов ковров. Данный проект принес очень важные результаты, привлек огромное внимание общественности, в том числе и тех, в чьих силах было оказать материальную поддержку продвижению талантливых людей с инвалидностью. Мы хотим показать общественности разносторонние таланты этих людей –музыкантов, певцов, художников, прикладников, литераторов…Это светлые, яркие личности, достойные того, чтобы им дали возможность проявить себя. Надеемся, что наша совместная работа с проектом "Söz" в этом направлении сыграет определяющую роль в их судьбе", – отметила директор Азербайджанского музея ковра Ширин Меликова.

В частности, стараниями этих меценатов, которые благодаря выставке познакомились с талантливыми исполнителями, был выпущен музыкальный диск, презентация которого прошла в рамках вечера "Жизнь прекрасна".

"Целью проекта "Söz" является популяризация поэзии и прозы, а также поддержка молодых, начинающих талантов в сфере литературы. Сегодня выступят уникальные люди - они лишены возможности видеть мир, но у них прекрасное духовное зрение. Благодаря вере, силе духа и характера, они достигают своих целей, получают образование и занимают творчеством. И мы с вами должны, помогая им, помнить, что они – полноправные члены нашего общества. Вечер "Жизнь прекрасна", как и весь проект в целом, призван привлечь внимание потенциальных меценатов к поддержке творческих инициатив начинающих авторов, в число которых входят и люди с инвалидностью", – отметила руководитель "Söz", член Союза писателей Азербайджана, поэтесса Нигяр Гасанзаде.

На вечере также были озвучены новые проекты, ожидающие своей реализации. Ведущим вечера был первый ведущий в отечественном телепространстве на инвалидной коляске, основатель Клуба инвалидов – велосипедистов, графист-дизайнер Амид Гасангулиев. Концертную программу открыл популярный исполнитель, лауреат международных и республиканских конкурсов, инвалид первой группы Мурад Садых, который отметил, что инвалидность – не приговор, а желание жизнь вопреки и никогда не терять оптимизм. Основную часть программы вечера составил концерт, состоящий из вокальных и инструментальных номеров, а также декламация поэтических произведений участников проекта "Söz". Этот вечер прошел под постоянные аплодисменты, ведь участники концерта не могли видеть, сколько гостей пришло, но всегда слышали их активную поддержку…

Среди гостей были заместитель министра культуры Азербайджана Севда Мамедалиева, начальник Управления Государственного историко-архитектурного заповедника “Ичеришехер” Алескер Алекберов, директор Международного центра мугама, народный артист Мурад Гусейнов, директор Mədəniyyət TV Азербайджанского телевидения, заслуженный артист Рамиль Гасымов, президент Федерации футбола инвалидов Азербайджана Шаиг Гамидов, народная артистка Гюльянаг Мамедова, заслуженные артисты Тунзаля Агаева, Усния Мурветова и Мелек Аббасзаде, поэтесса Гюнель Анаргызы, пианист Риад Гулиев, исполнители Севда Яхъяева и Диляра Кязымова, и другие.

(Автор и фото - Вугар Иманов)

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