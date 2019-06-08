В Баку состоялось мероприятие для детей, оставшихся без попечения родителей (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Благотворительная организация «Birlik» провела в La Mangerie Baku в Ичери Шехер мероприятие для детей, оставшихся без попечения родителей, сообщает Trend Life.

Мероприятие приурочено к Международному дню защиты детей, и прошло по инициативе руководителей организации «Birlik» Мурада Гулубейли и Джалила Худиева.

В благотворительной акции приняли участие около 40 воспитанников из трех школ-интернатов города Баку.

В ходе мероприятия для детей, оставшихся без попечения родителей и нуждающихся в особой заботе была организована развлекательная программа, ребятишки приняли участие в различных конкурсах и викторинах. Для детей был организован полезный и интересный досуг.

Много приятных моментов детям подарили известные исполнители - заслуженная артистка Азербайджана Тунзаля Агаева и популярный певец Хайям Нисанов. Артисты поздравили участников мероприятия с Международным днем защиты детей, и пожелали им всего самого наилучшего.

В заключение мероприятия детям были вручены подарки.

Улыбки и блеск в глазах не сходили с лиц детей, а атмосфера радости и веселья не покидала их на протяжении всего мероприятия.

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Заур Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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