108 приветствий Солнцу! Фестиваль йоги и здоровья в Баку

БАКУ /Trend Life/ - Пространство Современного Искусства YARAT совместно с Управлением Приморского бульвара проведет в Баку масштабный Фестиваль йоги и здоровья, сообщили Trend Life в пресс-службе YARAT.

Данный Фестиваль станет уже пятым по счету, собрав лучших учителей Баку и всех, кому небезразлична тема здоровья и самопознания.

Напомним, что каждый год все поклонники йоги собираются на большой фестиваль, чтобы отпраздновать значимое событие - Международный день йоги.

В этом году куратором фестиваля является основатель студии Yoga Shahi Сабина Шахи. Формат фестиваля - городской семейный пикник. Тема - сохранение здоровья и природы, единство и равенство! Девиз - с пользой для себя, в помощь другим!

"Будет много йоги, творчества и движения. В программе: 108 приветствий Солнцу, официальная презентация от индийского йогина, разнообразные стили практик, различные традиции и методики, лекции на самые актуальные темы в этой сфере, восточные искусства, фитнес и танцы, арт, веган-еда и йога-товары, этнический концерт и еще очень много полезного и интересного. Проведи этот день Солнца с нами и пробуди свою Осознанность!", - отмечено в сообщении организаторов фестиваля.

Дата проведения фестиваля - 16 июня, время: 06:00 - 22:00

Место: газон Приморского бульвара (рядом с Центром Современного Искусства YARAT).

(Автор: Джани Бабаева)

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