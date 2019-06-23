В Баку прошел баскетбольный турнир с участием тренеров из США

БАКУ /Trend/ - В воскресенье в Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта в Баку состоялся финал молодежного баскетбольного турнира "Солидарность", сообщает Trend Life. Баскетбольный турнир прошел 21-23 июня при участии 110 юношей. За ходом турнира наблюдали американские специалисты баскетбола Крейг Эшерик и Чини Нвагбо, визит которых организовало посольство США в Азербайджане.

Визит специалистов из США проходит с 16 по 24 июня, и является частью программы, организованной посольством США при поддержке Федерации баскетбола Азербайджана, а также министерства молодежи и спорта и министерства образования Азербайджана. Цель программы - развитие 12 региональных баскетбольных лиг, которые в свою очередь играют важную роль в развитии 250 юношей живущих за пределами Баку. Во время пребывания в Азербайджане американские тренеры провели 40-50-минутный семинар о том, как спорт может помочь развитию лидерских способностей. Семинар был проведен в городе Гянджа при участии учителей физкультуры. Они также организовали игру на олимпийском стадионе "Гёкгёль" для 40-50 молодых людей и их тренеров.

В беседе с представителями СМИ исполнительный директор Федерации баскетбола Азербайджана Рустам Рустамов отметил, что турнир "Солидарность" – замечательная инициатива, которую реализовали посольство США и Федерация баскетбола Азербайджана.

"Два года назад азербайджанские тренера посетили США, где приобрели новый опыт, провели встречи с американскими специалистами. В этом году специалисты из США приехали к нам в страну и провели здесь семинар. Надеемся, что подобные мероприятия, способствующие развитию баскетбола в Азербайджане, продолжатся и в будущем", - сказал он.

"Я и Чини Нвагбо получили предложение от Госдепартамента США посетить Азербайджан и принять участие в баскетбольном турнире. В рамках визита мы делимся своим опытом, даем необходимые рекомендации. Меня поразила воодушевленность и желание азербайджанских спортсменов развиваться и играть в баскетбол. У вас много возможностей для развития этого вида спорта. В рамах визита состоялась наша встреча с руководством Академии физической культуры и спорта и Федерацией баскетбола Азербайджана, где мы обсудили ряд вопросов, реализовывать которые планируем в будущем", - сказал Крейг Эшерик.

Отметим, что по итогам молодежного баскетбольного турнира "Солидарность", в котором приняли участие восемь команд, первое место заняла объединенная команда Гянджи и Шамкира, на втором месте оказалась команда спортсменов из Шеки и Закатала, на третьем месте команда Джалилабада. Крейг Эшерик и Чини Нвагбо вручили победителям кубки и дипломы.

(Автор: Джани Бабаева)

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