YouthSpeak Forum объединил лидеров профессий и азербайджанскую молодежь (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Бакинской высшей нефтяной школе прошел форум YouthSpeak Forum 2019, организованный Международной молодёжной организацией AIESEC в Азербайджане при поддержке Министерства молодёжи и спорта и Министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана, сообщает Trenbd Life

YouthSpeak Forum - международный форум, ежегодно организуемый AIESEC более чем в 100 странах мира. Форум основан на целях Организации Объединенных Наций в области устойчивого развития и является одним из инструментов информирования людей о ЦУР.

Цели в области устойчивого развития (ЦУР) (англ. Sustainable Development Goals (SDGs)), официально известные, как Преобразование нашего мира: повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года (англ. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development) - набор целей для будущего международного сотрудничества, которые заменили собой Цели развития тысячелетия в конце 2015 года. Эти цели планируется достигать с 2015 по 2030 годы. Итоговый документ «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года» содержит 17 глобальных целей и 169 соответствующих задач.

Основной целью YouthSpeak Forum является объединение лидеров разных профессий и молодёжи Азербайджана, вовлечение их в диалог и обмен мнениями.

На открытии форума президент AIESEC Азербайджана Ашраф Гусейнов рассказал о деятельности организации и выразил глубокую признательность всем участникам. Выступавшие руководитель Государственного фонда развития информационных технологий Азер Байрамов, руководитель отдела работы с молодёжными организациями департамента по делам молодёжи Министерства молодёжи и спорта Фуад Бабаев, руководитель Центра карьеры при Фонде молодежи Азербайджана Фахри Мамедли и председатель Национального совета молодежных организаций Марьям Меджидова отметили важность реализации проекта.

Управляющий директор SUP Startup Accelerator Вюсал Керимли презентовал тему "Промышленность, инновации и инфраструктура", программный специалист Counterpart International, сооснователь компании Equals Baku Зюмруд Джалилова рассказала о "Гендерном равенстве", а директор по корпоративным коммуникациям компании Nar Азиз Ахундов поделился знаниями и опытом на тему "Достойная работа и экономическое развитие".

Форум продолжился интерактивными семинарами. Региональный директор Lalafo Мушвиг Гасанов провел семинар на тему "Предпринимательство", специалист по блокчейну Марьям Тагиева - "Высокие технологии и блокчейн", бренд-менеджер по операциям Азербайджана и Грузии в Procter & Gamble Азербайджан Алияр Гусейнов – "Укрепление рациональной политики для продвижения гендерного равенства на всех уровнях", управляющий партнёр при агентстве Red Communications &BTL, председатель ''100 Business Woman of Azerbaijan'' Татьяна Микаилова – "Гендерное равенство и человеческое развитие", основатель Human Foundation, старший лектор в Школе бизнеса UNEC и посол One Young World Фарида Аскерзаде – "Бизнес-модели Канваc".

Участники форума приняли участие в конкурсах, создавая и презентуя свои социальные проекты. Решением жюри лучшие получили право на бесплатное участие в 6-недельной стажировке AIESEC за рубежом.

