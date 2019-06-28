Для азербайджанских военнослужащих организован концерт

БАКУ /Trend Life/ - Для военнослужащих N-ской воинской части проведен концерт по случаю 26 июня - Дня Вооруженных сил Азербайджана, сообщили Trend Life в пресс-службе Главного Управления культуры города Баку.

Концертная программа организована Главным Управлением культуры города Баку и министерством обороны Азербайджана.

Ведущая мероприятия Хумай Мухтарова поздравила военнослужащих с Днем Вооруженных сил Азербайджана. Концертная программа, с участием известных исполнителей - Айнур Дадашевой, Зейнаб Гасани, Тарлана Новханы, танцовщицы Кямали Сафаралиевой, Фатимы Фаталиевой, ашуга Джавид Мардалиоглу, была встречена с большим интересом.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Хазар Ахундов)

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