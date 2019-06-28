Запущен сайт о творчестве и деятельности публициста Омара Фаига Нейманзаде

БАКУ /Trend Life/ - Запущен мемориально-информативный сайт, посвященный творчеству и деятельности публициста, общественно-политического деятеля Азербайджана начала 20 века - Омара Фаига Нейманзаде (24 декабря 1872 год – 10 октября 1937 год) (www.omarfaig.info), сообщили Trend Life авторы проекта.

Его правнучка, Ульви Пепинова, будучи автором проекта, подчеркивает, что "изучение публицистической и общественно-политической деятельности Омара Фаига Нейманзаде чрезвычайно важно для понимания исторических процессов и явилось бы значительным вкладом в реконструкцию реалий тюркских народов Кавказа в Российской империи в начале 20 века. Дошедшая до нас часть коллекции произведений Омар Фаига, в том числе публикации в журнале "Молла Насреддин" и других журналах и газетах, очерки, фельетоны и его мемуары, представленные в большом объеме, будут представлены на сайте в последовательном порядке. Наша первая публикация под названием "Кто я?", известная каждому, кто знаком с творчеством Омар Фаига Нейманзаде

Мы с интересом откликнемся на обращения и заявки историков, журналистов, публицистов, филологов, словом всех, кто занимается изучением истории печати Азербайджана и исторического периода АДР. Гостевые посты могут публиковаться на любом из четырех языках сайта - азербайджанском, русском, английском и турецком. Наша почта ofnemanzadeh@gmail.com".

Омар Фаиг Нейманзаде – выдающийся просветитель, публицист, общественно-политический деятель, молланасреддинец, защищавший интересы тюркского населения Кавказа в один из самых исторически значимых и тяжелых периодов, подвергавший себя риску, многократным арестам на протяжении всего жизненного пути во имя защиты своего народа, просвещения и просветления тюркского самосознания, и трагически закончивший свою жизнь в 1937, будучи расстрелян.

На сегодняшний день "Молла Насреддин" в массовом сознании азербайджанского общества ассоциируется лишь с именем Джалила Мамедгулузаде. Но любому заинтересованному в истории печати Азербайджана, а в частности истории журнала "Молла Насреддин" и издательства "Гейрят", известно, что основателем и учредителем органа является Омар Фаиг Нейманзаде. Однако, эта информация за последнее десятилетие стерта до такой степени, что его роль как причастного к журналу зачастую не упоминается.

Омар Фаиг имеет прямое и непосредственное отношение как к самой идеи зарождения, создания и издательства, так и всего писательского содержания журнала. В последней фазе своего существования, после 1921 года, журнал стал инструментом советской пропаганды, и к тому времени Омар Фаиг в этом новом измененном журнале не работал, он отказался от участия в советском варианте "сатиры". По свидетельствам дочери Омара Фаига, Кямили Нейманзаде и жены Джалила Мамедкулизаде, Гамиды ханум, Омар Фаиг оставался близким другом Джалила Мамедкулизаде до последних его дней и, можно сказать, до самых его последних часов: в присутствии Омара Фаига Мамедкулизаде покидает мир в 1932 году. В Баку Омар Фаиг хоронит своего друга.

Имя Омара Фаига Нейманзаде, запрещенное после его расстрела, оставалось практически неупоминаемым до распада Советского Союза в силу его либеральных воззрений и надежд на прогресс тюркских народов. И только с открытием архивов уже в независимом Азербайджане, в первую очередь, научным кругам, а затем и широкой публике стала открываться новая история, стали известны многие факты из истории жизни, о которых умалчивалось семь десятилетий. Несмотря на реабилитацию в 1956 году бывших расстрелянных "врагов народа", в том числе Омара Фаига, инерция глубокого страха интеллигенции и научных кругов Азербайджана была настолько велика, что его имя оставалось не упоминаемым. Ученые и исследователи, верные установленным идеологическим догмам в советское время, предпочитали обходить неудобное мировоззрение и идеалы Омара Фаига. И только к середине 80-х годов, некоторые литературоведы, живые свидетели тех времен осмеливаются его упоминать. Настоящую литературную реабилитацию Омара Фаига Нейманзаде впервые осуществил ученый – исследователь Шамиль Гурбанов.

Публикация богатой коллекции произведений Омара Фаига началась только в середине 1980-х годов. Благодаря профессору Шамилю Гурбанову, в научном обороте и для широкой публики стало известно многогранное творчество Омара Фаига. К большому сожалению, труды и книги Гурбанова в период перехода на цифровой формат не были переведены и переизданы в печатном виде.

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