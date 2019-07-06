В Баку вручены медали супружеским парам, которые прожили в браке не один десяток лет (ФОТО)

6 июля 2019 14:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Российском информационно-культурном центре в Баку состоялось празднование Дня семьи, любви и верности, сообщили Trend Life в пресс-службе РИКЦ.

Руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова, архиепископ Бакинский и Азербайджанский Александр и руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов приветствовали собравшихся гостей.

Семейным парам, счастливо прожившим в браке не один десяток лет, были вручены медали «За любовь и верность» - Александру и Надежде Кожевниковым (59 лет в браке), Владимиру и Любови Андроповым (46 лет в браке), Анатолию и Галине Кочерыгиной (44 года в браке), Владимиру и Светлане Кружало (40 лет в браке), Максуду и Аделе Ахмеджановым (39 лет в браке), Али и Эльмире Шириновым (32 года в браке), Эльдару Исмайлову и Индире Аббасовой (30 лет в браке), Константину Поминову и Алевтине Стромко (28 лет в браке).

В церемонии поздравления супружеских пар приняли участие председатель Общественного объединения солидарности народов Азербайджана «Содружество» Татьяна Керимова, заместитель председателя Русской общины Азербайджанка Борис Воронин, председатель Общественного объединения татарской культуры «Туган тел» Гюльджан Мясоутова, атаман Землячества казаков в Азербайджане Юрий Чигирев, заместитель атамана Союза казаков Азербайджана Вагиф Наджафов и архиепископ Александр.

Состоялся концерт, в котором приняли участие лауреат международных конкурсов Аслан Азимзаде, выпускник Бакинской музыкальной академии Рамиль Гусейнли, студенты Бакинской музыкальной академии Эмиль Исмайлов и Фатима Костенко. Ведущим праздничного вечера был студент Азербайджанского государственного университета культуры и искусств Александр Гаджиевский.

(Автор: Вугар Иманов)

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