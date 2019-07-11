Народный артист Азербайджана Ялчын Рзазаде в тяжелом состоянии госпитализирован

БАКУ /Trend Life/ - Народный артист Азербайджана Ялчын Рзазаде госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщает Trend Life. В данное время корифей нашего эстрадного искусства находится в Центральной больнице водников (Mərkəzi Dənizçilər Xəstəxanası).

"За три дня пришлось поменять три больницы, и если бы не помощь близких друзей меня бы не было в живых. У меня очень серьезные проблемы с сердцем и с желчным пузырем - мне диагностировали отравление крови. Сейчас нахожусь под капельницей и мне очень тяжело говорить", - сказал Trend Life Ялчын Рзазаде.

Ялчын Имран оглы Рзазаде родился 31 декабря 1946 года в Баку. В 1963 году поступил в Бакинский театральный институт. В 1967 году поступил на актерский факультет того же института. В 1968 году Ялчын Рзазаде поступил в Азербайджанскую государственную консерваторию им. Узеира Гаджибекова, которую окончил в 1973 году, с красным дипломом.Заведующий кафедрой вокала и поп-музыки Азербайджанского государственного университета культуры и искусств. Женат, имеет троих детей.

Еще студентом Ялчын Рзазаде начинает работать ассистентом режиссёра на Гостелерадио Азербайджана. По приглашению Гюлары Алиевой вступает в коллектив «Дан Улдузу». Зрителям стал известен в 1960-х годах, благодаря песне Джахангира Джахангирова «Журавли». Сотрудничал со многими композиторами и ансамблями: с Джанхангиром Джахангировым, Тельманом Гаджиевым, Эмином Сабитоглу, Огтаем Кязымовым, Тофигом Гулиевым, Эльзой Ибрагимовой, Октаем Раджабли, ансамблями «Дан Улдузу», «Севиль», «Хатира» и другими.

В 1978 году впервые сыграл главную роль в фильме «Од ичинда». Снимался в ряде картин и исполнял песни в фильмах – "Toyda görüş", "Payız melodiyaları", "Dədə Qorqud", "Səni tərənnüm edirəm, Vətən!", "Bayquş gələndə", "Qaynana", "Yalçın".

(Автор: Вугар Иманов)

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