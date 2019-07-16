Дни Исламской кухни в Баку открылись чтением Корана. Председатель жюри – христианин (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В SABIS SUN International School в рамках Дней Исламской кухни с 16 по 18 июля состоялось открытие первого Всемирного конгресса исламской кулинарии, организованного Всемирной исламской кулинарной ассоциацией (WICS), Государственным агентством по туризму, Ассоциацией национальной кулинарии (АНКА) и Центром национальной кулинарии Азербайджана (ЦНКА), сообщает Trend Life.

Мероприятие открылось государственным гимном Азербайджана и чтением Корана. В конгрессе принимают участие представители из 25 стран.

Президент WICS Гекхан Туфан отметил значимость проведения первого Всемирного конгресса исламской кулинарии в Азербайджане.

«В Азербайджане проводится множество международных фестивалей и конкурсов, реализуются проекты в различных областях, которые направлены на пропаганду общечеловеческих ценностей. Азербайджан имеет большой авторитет в мусульманском мире, свято чтит исламские традиции, охраняет древние памятники архитектуры и строит мечети, это страна свободного вероисповедания, толерантности и мультикультурализма. Мусульманская кухня настолько разнообразна и содержит в себе такое количество традиций, что уже со средневековья кулинарные пристрастия мусульман, проживающих в разных концах света, сильно отличались друг от друга. Мусульманские блюда вобрали в себя лучшие черты различных традиций и гастрономических пристрастий народов мира, а рецепты яств отличаются изыском и невероятным вкусом. Нас много и все мы разные, со своими традициями и культурой, но всех объединяет исламская вера. Хотелось бы отметить, что исламская кухня – это не только отказ от свинины и алкоголя, но и здоровое питание. Именно благодаря правильному питанию можно избежать многих заболеваний», - сказал Гекхан Туфан.

Президент АНКА, глава ЦНКА, заслуженный работник культуры Азербайджана, кавалер ордена "Шохрат" Таир Амирасланов подчеркнул, что государством уделяется особое внимание и забота развитию национальной кулинарии, благодаря чему культура приготовления и преломления лаваша и традиция приготовления и распространения долмы включены в список шедевров нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

«Азербайджанская национальная кухня отличается большим разнообразием, насчитывая сотни видов различных блюд, а сами способы приготовления и потребления пищи различны и многообразны. Зарубежные гости всегда отмечают особый вкус наших блюд, а кулинары постоянно добиваются успехов на международной арене. Наша кухня настолько разнообразна и полна уникальными рецептами, что каждый сможет найти в ней свои любимые блюда. Отрадно отметить, что совсем недавно книга "Долма в азербайджанской кухне. 381 вид" во время проведения Международной книжной ярмарки в Макао (Китай) была признана лучшим кулинарным изданием мира со стороны Gourmand World Cookbook Award - единственным международным и независимым конкурсом кулинарных книг в мире, который проводится представителями знаменитой французской семьи Куантро с 1995 года. Проведение первого Всемирного конгресса исламской кулинарии в Баку имеет большое значение для нашей страны, это не только свидетельство нашего авторитета, но и важный шаг в развитии мировой исламской кухни. Хотелось бы подчеркнуть, что впервые учрежден и в Баку будет вручен международный исламский знак качества "Hilal Star" (İslam Mişleni) ресторанам и кулинарам. Этот знак качества будет вручаться ежегодно только одному представителю страны. В рамках конгресса пройдут Дни исламской кухни, выставка халяльных продуктов "Halal Sərgisi", второй Международный чемпионат исламской кухни (первый чемпионат прошел в Баку в 2009 году), организованы курсы категорий WICS, тренинги и семинары, проведена вторая конференция WICS. Одна из целей - открыть постоянный офис WICS в Баку», - сказал Таир Амирасланов.

В рамках Дней Исламской кухни пройдут соревнования кулинаров и кондитеров, которые покажут свое мастерство в различных классах, среди которых "скатерть невесты и жениха", "скатерть гостя", "утренние завтраки в отелях", "фуршет азербайджанской кухни", "блюда в авиаперелетах", "кондитерские изделия", искусство приготовления шоколада, марципана, карвинга, и т.д. Вкус, внешний вид, оригинальность горячих блюд, профессионализм поваров будет оцениваться международным жюри по 100-балльной системе. Cоревнования будут проходить в командном и индивидуальном зачетах. Победители и призеры будут отмечены в 43 классах по 11 номинациям. Интересно, председатель жюри – известный Кремлевский повар, президент Национальной ассоциации кулинаров России Виктор Беляев. Именно его, по соображениям толерантности и объективности, WICS выбрал для оценки работ участников конкурсов.

«Я очень хорошо знаком с исламской кухней, потому что больше 30 лет работал поваром в Кремле и готовил блюда для первых лиц мусульманских стран, которые с визитом посещали нашу страну. Для меня большая честь быть председателем жюри, а Дни Исламской кухни – это большой праздник для всего мусульманского мира, возможность показать свои профессиональные возможности, повысить уровень мастерства, пропагандировать национальные блюда», - отметил Виктор Беляев.

Еще одним интересным событием станет участие известного кулинара Сталика Ханкишиева с шестью финалистами проекта-конкурса "Азербайджанская кухня на YouTube канале".

В мероприятии приняли участие видные общественные деятели, представители культуры, науки и туризма, зарубежные гости, среди которых были депутат Милли Меджлиса Ганира Пашаева, секретарь Союза писателей Азербайджана, народный писатель Чингиз Абдуллаев, президент Ассоциации кулинаров Румынии Юлия Драгут, президент Ассоциации кулинаров Узбекистана Акбар Умаров и другие, которые в своих выступлениях высоко оценили проведение первого Всемирного конгресса исламской кулинарии и Дней Исламской кухни в Баку, пожелали участникам плодотворной деятельности.

(Автор: Вугар Иманов)

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